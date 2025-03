Los 'Hombres G' desvelan una surrealista anécdota con un fan: "Estaba en prisión"

El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá.

No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

Este lunes han acudido al programa los Hombres G para presentar '¿Por qué no ser amigos?', su nuevo disco que se lanzará el próximo viernes 11 de abril.

A lo largo de la entrevista han tratado diferentes temas, pero Pablo Motos ha recordado algunas de las anécdotas que han tenido con fans, aunque ha destacado una en concreto. "¿Quién era la Barbie?", le ha preguntado el presentador a los artistas.

"Es un hombre. Estábamos tocando en Texas e hicimos un 'meet and great'. Había una chica que era una monada y nos dijo 'mi padre era muy fan de ustedes y me traspasó a mí el gusto por la música'. Yo le pregunté dónde estaba su padre y me dijo que estaba en prisión", ha explicado David Summers.

La chica le dijo el nombre de su padre y cuando llegó al hotel buscó el nombre y vieron que se trataba de 'la Barbie', un narcotraficante y exteniente de alto rango del Cártel de los Beltrán Leyva.

"Este era súper fan nuestro. Es nuestro público", ha declarado David Summers.