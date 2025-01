¿Hombres calvos o con pelo? El vídeo viral que termina con el debate: "Es mejor elegir uno bueno en tus 20 que elegir uno malo en tus 40"

España es el país del mundo con más porcentaje de personas con alopecia. Así lo indica un estudio elaborado por la empresa de trasplantes capilares Medihair, que indica que el 44,5% de hombres mayores de 50 años son calvos. En este porcentaje juega un papel muy importante la genética, pero también el déficit de vitaminas y minerales y el estrés.

El hecho de ser calvo no implica nada en sí mismo, aunque hay personas que le atribuyen aspectos como la experiencia, aunque hay otras que piensan que el pelo es una muestra de juventud y su pérdida conlleva la entrada a una nueva fase vital. Además, es una característica física que juega un papel muy importante para algunas personas a la hora de encontrar pareja.

Ahora se ha viralizado un vídeo en TikTok donde la usuaria @claudita_guzzi explica por qué prefiere a los hombres calvos antes que a los que tienen pelo, así como sus razones: "Siempre me preguntan Claudia, ¿por qué elegir a un calvo antes que a un hombre con pelo? Os lo voy a explicar", se sincera al principio antes de revelar que todo gira en torno a "la ley de la oferta y la demanda".

"Ahora, siendo joven, en torno a unos 20 o 30 años, puedes elegir a hombres con pelo y a hombres calvos", continúa la chica, que comenta que en la juventud, "los calvos no tienen demanda", pese a que sí que hay oferta. Por este motivo, sigue, "ahora mismo puedes elegir un calvo de alto standing, un buen calvo, un calvo simpático, un calvo con dinero, un calvo gracioso, un calvo que te quiera muchísimo".

A diferencia de este tipo de hombres, los que tienen pelo "tienen mucha más demanda" y lo mejor es 'conseguir' uno antes de "esperar a que en un futuro todos los calvos estén cogidos, porque todos los hombres serán calvos y tú no podrás elegir a tu calvo perfecto", relata. El vídeo termina con una reflexión final en la que Claudia insiste en su consejo: "Es mejor elegir un buen calvo en tus 20 que elegir un mal calvo en tus 40", sentencia.

Ante este análisis de las bondades de salir con un hombre calvo, la sección de comentarios no ha tardado en llenarse de las palabras de otros usuarios que valoran el gusto por los alopécicos. Amanda se pregunta si "me elegiría el calvo a mí si la calva fuese yo?", mientras que otros se lo toman con humor, como Mario TR, quien dice que "se puede decir más alto pero no más calvo" o Martin Palomino, que dice que tiene pelo, pero que "después de este vídeo quiero ser calvo".