Quién es el hombre que lloraba con la familia de Dembélé en el Balón de Oro: Ex del CE L'Hospitalet y leal a Ousmane

El lunes 22 de septiembre se convirtió en el día más especial de la carrera de Ousmane Dembélé al recibir el Balón de Oro de las manos de Ronaldinho, terminando así con las dudas de si sería él o Lamine Yamal el sucesor de Rodri como mejor jugador del mundo. Durante el discurso del francés se pudo ver a su madre muy emocionada, tanto que hasta le costaba gestionar las emociones del momento.

Al delantero del PSG también le costó articular las palabras en algún que otro momento, aunque quien más parecía ilusionarse era un hombre que se pasó la parte final de la gala entre lágrimas. Muchos se preguntaban si se trataba del padre de Dembélé o si era algún hermano poco conocido, pero nada más lejos de la realidad. El hombre es Moustapha Ditta y es una de las personas más próximas al futbolista, uno de esos amigos de toda la vida que se alegran por los éxitos de los suyos.

Moussa Ditta, entre lágrimas durante la entrega del Balón de Oro a Dembélé. / ·

'Moussa' lleva con Ousmane desde que eran niños tras conocerse en Évreux, localidad que vio dar los primeros pelotazos del reciente Balón de Oro. Entre ambos ocurrió lo que pasa a veces con determinadas personas: conectaron instantáneamente y desde entonces son inseparables. Ni Rennes, primero, ni Dortmund, después, ni Barcelona, ni mucho menos París iban a ser un problema para que el cariño entre ambos continuase.

Pese a intentarlo, nunca llegó a jugar al fútbol profesionalmente, aunque sí que tuvo sus pinitos en la Tercera División española, en las filas del CE L'Hospitalet en la temporada 2018/2019. Ocupaba el puesto de central derecho y destacaba gracias a sus 194 centímetros, aunque la experiencia no duró más allá de ese curso. Antes ya había estado en la disciplina del equipo sub19 del SM Caen, equipo que actualmente juega en la Tercera División francesa, aunque ha llegado hasta la Ligue 2.

Moussa Ditta con los colores del CE L'Hospitalet. / lapreferente.com

Así, Ditta conoce el fútbol desde dentro y sabe lo difícil que es que te consideren el mejor jugador del mundo o siquiera un buen jugador. Por eso, sintió el éxito de su amigo como si fuera propio y no podía parar de llorar. No existe 'postureo' en sus lágrimas, solo un amor incondicional porque un amigo al que conocía más de 20 años atrás se convertía en el nuevo número 1 del mundo del fútbol.

Incluso la marca deportiva que patrocina al jugador, Adidas, supo ver esta conexión y la aprovechó para una de sus últimas campañas publicitarias, 'You got this', donde muestra a ambos colegas jugando en las calles de la ciudad que les vio crecer.

Dembélé tampoco se olvidó de Ditta e hizo referencia a él cuando agradecía a todos sus allegados por haber estado a su lado en los momentos más complicados, como lo fueron los primeros años en el FC Barcelona, cuando el profesionalismo del francés no era su mayor virtud. De hecho, por aquel entonces había voces que apuntaban en dirección a su amigo Ditta como una de las principales causas de que el francés no se diera cuenta de la necesidad de mantener las rutinas que se esperan de un profesional del fútbol.

"Gracias mi ciudad y a su gente, en Vernon. A mi familia, a mi madre, siempre a mi lado, en los momentos más difíciles. También a mi agente que siempre creyó en mí, en que ganaría un Balón de Oro. Es mi mejor amigo, hemos crecido juntos, me ha seguido siempre. Gracias a todos", apuntaba el nuevo Balón de Oro.