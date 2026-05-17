SOCIEDAD
Un hombre es llevado a juicio por sus hermanas tras quedarse con la casa de su madre de 106 años
El acusado llevaba las finanzas y cuidados de su madre, pero la justicia invalidó la operación ante un posible caso de manipulación
En las familias con numerosos hijos, es común ver que existan disputas en torno a las herencias, sobre todo si estas incluyen terrenos o viviendas en un contexto donde uno de los descendientes se encarga de los cuidados de los padres.
Precisamente, esto es lo que ha sucedido en el seno de una familia canadiense, en donde un hombre fue llevado a los tribunales por sus dos hermanas luego de que se quedara con la casa de su madre, una mujer de 106 años que padecía demencia.
El hombre era el encargado de sus finanzas y cuidados, al igual que de la administración de la vivienda familiar, mientras que las hermanas habían hecho su vida fuera del hogar.
De acuerdo con las informaciones, la mujer habría firmado a sus 98 años un documento en el que cedía la propiedad de la casa a su hijo. Sin embargo, considerando que ya presentaba problemas cognitivos para entonces, sus hermanas sospecharon con el tiempo que la madre realmente no entendió lo que había firmado.
Dado que el hijo había retirado fondos adicionales de las cuentas bancarias de la familia, asimismo reconociendo que debía 32.000 dólares de la herencia, las hermanas decidieron tomar cartas en el asunto y lo llevaron a juicio.
Así, mientras un psiquiatra geriátrico aseguró que la demencia de la mujer estaba lo suficientemente avanzada en 2016 como para haber sido consciente de que cedió la vivienda a su hijo, otro especialista concluyó que no había suficientes pruebas para determinarlo, pero finalmente el tribunal se quedó con el criterio del primero.
Como resultado, la entidad sentenció que había una posible situación de influencia indebida por parte del hijo, lo que obligó a demostrar que la decisión de la madre había sido completamente libre y autónoma, pero esto no pudo ser demostrado ya que no recibió asesoramiento legal independiente ni mostró la suficiente conciencia sobre el asunto.
En último lugar, la Justicia anuló la transferencia de la vivienda y ordenó que se revirtiera la situación de la misma, es decir, una propiedad compartida entre la madre y el hijo.
No obstante, el caso se complicó considerablemente tras el fallecimiento del hijo, quien transfirió la vivienda a su esposa antes de morir y dejó una hipoteca sobre la casa de un millón de dólares vinculada a honorarios legales, los cuales el tribunal también obligó a cancelar.
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