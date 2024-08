Un hombre se inventa un artefacto contra el calor y las redes no pueden parar de reírse: "No conquistamos la luna porque..."

Cada uno combate el calor como buenamente puede, y más cuando España se encuenta en medio de una ola de calor, con temperaturas excesivas. La mayoría trata de vencerlo a base de visitas a la playa, si tienen la suerte de vivir cerca, a la piscina, aire acondicionado, abanicos o ventiladores.

Pero algunos, llevan la creatividad un paso más allá y tienen alternativas más creativas e innovadores, sobre todo si vives en Madrid y estás pasando el agosto al sol.

El usuario de Tik Tok @elvallekas50 ha encontrado el truco definitivo, o por lo menos el más original, para enfrentarse a la ola de calor. En su video publicado en redes que ya pasa de los 47.000 me gusta y 1.500 comentarios se le ve combatiendo el calor con: una ducha portatil que lleva conecatada a una mochila.

Cuando está sofocado solo tiene que darle a la manivela para que la ducha suelte agua y se refresque. Su vídeo ha encantado a las redes que no pueden parar de reírse:

El calor es una de las sensaciones térmicas menos agradables de todas, sobre todo cuando es algo excesivo. Y de eso sí que sabemos en España, donde las altas temperaturas durante el verano ponen en líos a más de una persona. La mayoría trata de vencerlo con algunos trucos, como los abanicos o los ventiladores, elementos muy comunes en nuestra cultura.

"No conquistamos la luna por que no tenemos presupuesto que si nooo, nos reímos de los marcianos", decía uno de los usuarios. "Ponlo de cerveza", añadía otro. Y no han tardado en salir los que quieren sumarse a la iniciativa: "Con la calor que hace yo quiero uno", le comentaban. "¡Cómo somos los españoles inventando!", exclamaba otra usuaria.

Una idea de "supervivencia urbana" que para los usuarios se merece como mínimo patentar el invento para que todos puedan tenerlo el próximo verano.