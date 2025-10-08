El hombre más guapo del mundo vive en Castellón: tiene 26 años y se llama Alejandro Ortega

Desde hace muchos años, existen distintas entidades que han dedicado su labor a encontrar a la persona que más destaca en todo el mundo a raíz de su belleza.

No obstante, no son muchas las ocasiones en las que un único individuo es galardonado en múltiples ocasiones a causa de esto último, pero el caso del que hablaremos aquí es una excepción.

En este caso en concreto nos referimos a Alejandro Ortega, un joven que tiene 26 años, vive en Castellón y ha sido galardonado como el hombre más guapo del mundo.

La cosa es que en el último certamen de Mister Global 2025, celebrado en Tailandia, Alejandro Ortega conseguía colarse en la primera posición en la gala de premios.

A consecuencia de esto último, Alejandro Ortega se llevó un premio en metálico de 2.600 euros y el privilegio de ser la cara visible de las acciones que empresa Mister Global durante todo el año que está por venir.

No obstante, Alejandro Ortega siempre se ha decantado por intentar hacer crecer su carrera como actor y modelo, lo cual se conforma como un sueño que ha perseguido durante toda la vida.

Y es que hay que destacar que estamos ante un Mister Universo que cuenta con una trayectoria impecable, dado que hace poco también se llevó el primer premio de Mister Valencia y de Mister España en 2023 y 2024 respectivamente.

En este mismo sentido, Alejandro Ortega podría considerarse a si mismo como el hombre más guapo del mundo y ahora queda ver si se animará o no a volver a presentarse a Mister Universo el año que viene.