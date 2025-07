Un hombre gana 85.000 vendiendo su apellido: "Es muy fácil"

Hay situaciones extrañas, personas que necesitan dinero y hacen lo posible para ingeniarselas. Es el caso de un hombre llamado Jason Sadler, que en 2012, hace ya un tiempo, quería dejar de apellidarse Sadler. Todo ocurre a raíz del divorcio de sus padres y fue cuando entonces tuvo una gran idea.

“Recuerdo perfectamente que estaba en un Panera Bread. Estaba almorzando con mi actual esposa, mi entonces novia y mi compañero de trabajo. Pensé: ‘Chicos, creo que se me acaba de ocurrir una nueva idea rara. Quiero vender mi apellido’”, explica Jason a la web People. “¿Qué tal si creara una página de subastas, como si publicara mi apellido en eBay, empezara desde cero y dejara que la gente pujara, y prácticamente pudieran alquilar mi apellido durante un año? Ambos se quedaron atónitos”, dijo.

Aquel mismo año, Sadler, conocido por entonces en redes sociales como un bloguero influyente y fundador del negocio publicitario I Wear Your Shirt, creó el sitio BuyMyLastName.com. Lanzó la subasta fijando una puja inicial de un dólar, confiando en que su notoriedad en el mundo digital y su experiencia negociando con empresas permitirían atraer interesados dispuestos a pagar por los derechos de usar su apellido durante un año. En 24 horas, la mayor oferta era de 33.000 dólares, y la puja final fue de 45.500 tras un mes de subasta.

De esta forma, el chico se puso Jason Headsets.com como nombre durante todo el año 2013. “Recuerdo que Headsets.com dijo que podrían atribuir un cuarto de millón de dólares en ingresos de medios en las primeras 48 horas tras la finalización de la licitación y el anuncio. Fue un retorno de la inversión increíble para ellos”, explicó el hombre.

"Hubo momentos muy raros en mi vida. Unas semanas después, me llegó un nuevo pasaporte por el correo. También obtuve una nueva licencia para conducir. Por lo tanto, durante el resto del año, cada vez que iba a algún lugar, tenía que hacer como si fuera un juego de 'No, yo hice esto'. Tenía que compartir la historia breve, y al final, todos estallaban en risa”, comentó Jason.

El proceso de cambiar de apellido tuvo algunas dificultades administrativas. Según Sadler, recibió un pasaporte y una licencia nueva, aunque no pudo actualizar su cuenta en el programa Delta SkyMiles porque los representantes de la aerolínea dudaron de la validez del nuevo apellido.

Más adelante, en el año 2014, volvió a poner su apellido en subasta y la oferta ganadora fue de SurfrApp, una aplicación para los amantes del surf. Jason adoptó ese nombre a cambio de 50.000 dólares. “Siempre he sido de la opinión de que no debo llevar algo hasta el punto de que se arruine por completo. Quiero irme con dignidad y me siento bien con el tiempo que estoy dejando atrás”, dice. “Tuve dos años excelentes. Gané alrededor de 100.000 dólares. Es una gran historia. Me alegra poder cerrar esta etapa y simplemente finalizarla”. Al final, Jason decidió apellidarse Zook, en memoria de su abuelo.