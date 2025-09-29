Un hombre gana 120 millones de euros a la lotería y no reclama el premio: "Se sigue buscando al ganador"

¿Te imaginas ganar 120 millones y no saberlo? Esto es lo que le sucedió a un ciudadano finlandes, que dejó un premio histórico de 120 millones de euros sin reclamar. El sorteo del Eurojackpot que tuvo lugar el martes en Helsinki, Finlandia, dejó un premio histórico de 120 millones de euros que correspondió a un boleto validado en el distrito de Charlottenburg-Wilmersdorf en Berlín.

El juego consiste en acertar 5 números de 50 números posibles, contenidos en la matriz principal del boleto, y dos soles de entre 12 soles. Otra novedad de Eurojackpot es que se incrementa el número de sorteos consecutivos en los que se puede participar, pasando de cinco a diez.

Sin embargo, curiosamente, el ganador aún no ha sido identificado. De acuerdo con lo que compartió un representante de Lotto Berlín con la Agencia Alemana de Prensa (DPA), el afortunado hizo una sola apuesta con nueve combinaciones, totalizando un costo de 19 euros. Los números ganadores fueron 7, 8, 31, 32, 33, más los números Euro 10 y 11.

Además, este ganador enigmático no solo se ha llevado el premio mayor, sino también cuatro premios adicionales en categorías menores. Sin embargo, el pago del premio principal no se realizará hasta al menos dentro de una semana. Este caso peculiar es la segunda ocasión que el Eurojackpot de 120 millones de euros llega a Berlín. En julio de 2022, cuando se alcanzó este monto por primera vez, el premio fue a parar a Dinamarca.

Diferentes sistemas de reclamo

El Eurojackpot es uno de los sorteos más complicados de ganar en Europa. Las posibilidades de conseguir el premio mayor son de 1 entre 140 millones, lo que hace que el logro del jugador berlinés sea notable. Desde Lotto Berlín advierten que el premio está garantizado y disponible, aunque por un tiempo limitado.

Así como en muchas localidades, las recompensas no reclamadas finalmente regresan al sistema de lotería para otros usos. Por ejemplo, en Alemania, los ganadores disponen de tres años para solicitar su premio. Una vez pasado este periodo, la cantidad no reclamante se redistribuye dentro del fondo de la lotería para financiar sorteos especiales o nuevas iniciativas.

En el caso de España, por ejemplo, el dinero que no se reclame tres meses después del sorteo queda en manos de Hacienda, sin importar de qué tipo de concurso se trate. Además, esto también sucede en el Eurojackpot, que cuenta con participantes de toda Europa: si un número ganador cae en suelo español y no se reclama, la recompensa va a la Agencia Tributaria.

En la situación actual, si el afortunado de Berlín no se presenta dentro del periodo legal en Alemania, esos 120 millones podrían ser devueltos al sistema de lotería, redistribuyéndose en nuevos incentivos, premios secundarios o sorteos especiales.