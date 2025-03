El hombre que falleció dos veces: fue dado por muerto en 1994 y encontraron su cuerpo sin vida a causa de la DANA

Los efectos de la DANA siguen haciendo mella. La catástrofe del pasado 29 de octubre dejó 224 fallecidos y 3 desaparecidos, y las localidades afectadas siguen trabajando para recuperar la normalidad. Muchos municipios fueron arrasados por el barro, y el proceso de reconstrucción y limpieza de todas esas zonas es lento y costoso.

Y ahora, se ha conocido una situación, cuanto menos, curiosa. Y es que, en 'El programa de Ana Rosa', se ha explicado el caso de Miguel, un hombre que fue hallado muerto a causa de la riada. Pero la noticia radica en que el hombre ya fue declarado como fallecido en 1994.

Miguel nació en Granada en el año 1952. Con el tiempo, formó una familia y tuvo dos hijas, pero todo cambió en 1984, cuando se marchó de casa sin dejar rastro y nadie volvió a saber de él. Denunciaron su desaparición, y nunca hubo llamadas, ni movimientos bancarios ni renovación de documentos a su nombre. Cumpliendo con el artículo 193 del Código Civil, Miguel fue declarado muerto en 1994 al transcurrir diez años desde las últimas noticias que se conocieron sobre él.

Sin embargo, una de sus hijas recibió una llamada hace cuatro meses de que su padre había muerto como consecuencia de la DANA, y lo ha contado todo. "Nosotros nos pensamos que había sido una equivocación. Se declaró su fallecimiento el 1 de agosto de 1994. Lo dio un juez por fallecido, pero siempre te quedaba ese gusanillo de decir... ¿Estará vivo?", ha dicho.

En el programa han contado que Miguel tenía antecedentes de problemas de salud mental. Asimismo, su hija ha dado más información. "El último movimiento bancario era del año 80 y poco. Anteriormente, no lo habían encontrado, no había ido al médico... Es que no tiene historia clínica". Tampoco solicitó la pensión de jubilación, y dejó el DNI en casa.

Cuando la mujer recibió la llamada de que su padre había fallecido realmente, supuso "ese pequeño alivio de decir, por fin lo hemos encontrado. De la otra forma dices, sí, en papel está muerto, pero quién te dice que no aparezca un día por la puerta", ha explicado.

La hija de Miguel ha afirmado que su padre fue identificado por las huellas dactilares. "Si no... Ni nos enterábamos. A él lo encontraron en Quart de Poblet, venía arrastrado de otro sitio. Ahora resulta ser que estaba a cuatro horas y media de camino y no ha venido ni siquiera a saber de sus hijas... pues como que estamos un poquito reacias hacia él".

Finalmente, la mujer aseguró que, aunque haya fallecido, está satisfecha con que se haya encontrado el cuerpo su padre después de tantos años.