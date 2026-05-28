SEGURIDAD SOCIAL
Un hombre de 56 años consigue una pensión de 1.656 euros tras la negación de la máxima en la Seguridad Social
Las pensiones por incapacidad laboral son prestaciones económicas destinadas a cubrir la pérdida de ingresos
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha concedido una pensión de 1.656,52 euros por incapacidad permanente total un hombre de 56 años. El reconocimiento llega después de que la Seguridad Social le reconociera la absoluta al trabajador.
Las pensiones por incapacidad laboral son prestaciones económicas destinadas a cubrir la pérdida de ingresos de un empleado. En este sentido, la incapacidad permanente total inhabilita al trabajador para la profesión habitual, pero permite realizar otra actividad distinta.
Por otra parte, la incapacidad permanente absoluta es incompatible con realizar cualquier actividad laboral remunerada. En este caso, el hombre fue diagnosticado con discopatía degenerativa lumbar y hernia discal.
Después del informe médico, solicitó la incapacidad permanente absoluta. No obstante, la Seguridad Social reconoció al trabajador la incapacidad permanente total, concediéndole una pensión del 55% de su base reguladora.
Según la sentencia, el empleado había causado bajo en 2020 debido a los trastornos del disco intervertebral dorsal. Posteriormente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le diagnosticó un síndrome de espalda fallida, causando "limitaciones orgánicas y funcionales".
Sin embargo, el organismo denegó la incapacidad permanente total. El INSS argumentó "no presentar reducciones anatómicas o funcionales que se disminuyeran o anularan su capacidad laboral para la profesión habitual".
A continuación, el Juzgado de lo Social n.º 6 de Madrid otorgó al trabajador una pensión de incapacidad permanente total de 1.656,52 euros mensuales, equivalente al 55% de su base reguladora.
Con posterioridad, el solicitante recurrió el veredicto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reclamando la pensión por incapacidad permanente absoluta. Finalmente, los magistrados denegaron la misma mientras no se acredite "mala evolución en las soluciones médicas aplicadas".
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