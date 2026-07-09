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HISTORIA

Los historiadores coinciden: "No fue una guerra entre España y Bélgica, porque no existía todavía como Estado. Reducirlo a 'España contra Flandes' es aplicar al siglo XVI categorías nacionales del Siglo XIX"

Se trata de un error común al hablar de esta parte de la historia de España

Una imagen de la Guerra de Flandes

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Ramón Baylos

Ramón Baylos

Existen muchas discordancias con respecto a lo que ocurrió exactamente en la Guerra de Flandes o, más concretamente, en cuanto a cómo nació el conflicto en sí y las consecuencias que generó su resolución hasta el momento presente.

Para empezar, muchos historiadores son claros al respecto: la región de Flandes no se corresponde con Bélgica como tal, sino con una de las 17 provincias que formaban parte de los Países Bajos de Hasburgo en el momento de la guerra.

La cosa es que, pese a la idea de que esta guerra fue un conflicto de independencia, muchos expertos aseguran que las causas eran bastante más complejas de lo que podría parecer en un primer momento.

Según los especialistas, la Guerra de Flandes se produjo como una revuelta de la nobleza de la región, quienes quisieron separarse de España a causa de varias razones políticas, religiosas y económicas.

Es decir, que estamos ante un conflicto que no inició el pueblo de Flandes bajo un sentimiento patriótico nacionalista, sino de una corriente nobiliaria que trató de enriquecerse a través de la guerra, aprovechando el resultado a su favor.

Según los expertos, este mito sobre la independencia surge como respuesta propagandística de los nobles de Flandes, la cual suponía una proclamación antiespañola que se utilizó para motivar al pueblo durante la reyerta.

Y es que uno de los factores más importantes de la Guerra de Flandes, además del económico, tuvo que ver con la religión, dado que el protestantismo estaba en plena expansión por aquel entonces.

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No obstante, los expertos también aseguran que España tuvo parte de culpa en el conflicto al generar un descontento generalizado en la población de Flandes a raíz de sentirse como un territorio ¨de segunda¨ durante el siglo XVI.

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