La historia de Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal

Lamine Yamal fue uno de los grandes candidatos a llevarse el Balón de Oro, pero finalmente Ousmane Dembélé consiguió el ansiado premio. Ayer, el de Rocafonda viajó junto a toda su familia a París, al Teatro del Châtelet, para levantar el Trofeo Kopa, quedándose con la espina clavada de no haber sido nombrado el mejor jugador de la temporada pasada.

El extremo, nacido en Mataró y criado en Rocafonda, acudió acompañado de su madre. En el universo mediático que rodea a Lamine, hay un nombre que todo el mundo conoce y es el de 'Hustle Hard', Mounir Nasraoui, el padre del jugador. Es la persona que más ha aparecido a nivel mediático, destacando por su personalidad y por no perderse ningún partido. Y en la otra parte, más en la sombra, hay una persona que sostiene a Lamine, y esa es Sheila Ebana, su madre.

Una pieza importante en su vida

Originaria de Bata (Guinea Ecuatorial), Sheila emigró a España siendo una adolescente y dio a luz a Lamine a los 21, cuando tenía una relación con Mounir Nasraoui. Ambos se separaron cuando él tenía solo tres años, pero ella decidió quedarse en Cataluña por su futuro y el de su hijo.

Como bien explica en el documental '304', a través de varias entrevistas y voces en 'off', su madre es una de las figuras más imprescindibles en su vida. Fue un apoyo incondicional pese a marcharse a vivir a La Masia con 12 años. "Mi madre trabajaba en el McDonald 's y con lo poco que teníamos, cuando venían las fiestas, estábamos muy felices. Me compró una Play Station. Todo lo que le dé no podrá ser el mismo que lo que me dio ella. Mi madre ha sido uno de mis referentes cuando era pequeño", dice.

"Cuando llegaba a casa lo que hacía era hablar conmigo, hacía la comida y se marchaba a trabajar", afirmó con una sonrisa. La madre del futbolista tiene 35 años y se ha posicionado como la figura esencial detrás del estrellato de su hijo. Cuando Lamine jugaba en La Torreta, Sheila tomó una decisión clave: quedarse en Granollers, trabajar duro y dedicar su vida al crecimiento de su hijo.

Una nueva vida para Sheila

Sheila reside ahora en el Maresme, junto a su hijo Kenay. Este verano está descansando en una zona tranquila, y llevando a su hijo al campus de verano junto a los demás niños y niñas. Sheila es feliz y ahora es una estrella en redes sociales, con 200.000 seguidores en Instagram y con cerca de 1,5 millones en Tiktok.

La madre acostumbra a subir videos en las redes sociales, sobre todo junto a Lamine y su hijo. Ha dejado de trabajar, tras muchos años en la hostelería trabajando duro. Subió un video felicitando a su hijo por su 18 cumpleaños: "Aunque los años pasen y vayas creciendo, en mi corazón seguirás siendo mi pequeño. Felices 18, hijo mío, que seas siempre muy feliz. Te quiero un montón", decía.

Una muestra de amor y también de presencia. Lamine tiene y tendrá siempre presente a su familia.