La historia de Hugo Salazar: cantante, 'Operación Triunfo' y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

Pasapalabra es uno de los concursos más longevos de la historia de la televisión española. El concurso se ha emitido en diferentes cadenas, aunque hace más de un lustro que volvió a su canal original, Antena 3. En la actualidad, el programa está presentado por Roberto Leal.

Cada tres programas, cuatro nuevos invitados ayudan a los concursantes principales a superar las pruebas. Esta semana, los famosos estarán en el plató desde el lunes 17 y hasta el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Hugo Salazar (Sevilla, 1978) nació con la música en casa. Desde pequeño, su madre lo llevaba a los ensayos del Coro de la Hermandad del Rocío, en Sevilla. En este caro, participó en la boda de la Infanta Elena y grabó tres discos junto a ellos.

Posteriormente, formó el grupo Cambayá junto a dos amigos. Más tarde, Hugo fue uno de los concursantes de la segunda edición de 'Operación Triunfo'. En aquella temporada, el sevillano quedó quinto finalista.

Después de su participación, Hugo lanzó su primer sencillo 'El templo de tu cuerpo', vendiendo más de 200.000 copias. La canción debut consiguió un total de cuatro discos de platino en España.

Ese mismo verano publicó su primer disco, 'El héroe de tu vida'. El álbum vendió más de 100.000 copias, siendo también disco de platino. En 2004, Hugo actuó en Estocolmo como parte de la delegación española que viajaba con Ramón en el Festival de la canción de Eurovisión.

Durante toda su trayectoria, el compositor ha publicado un total de seis discos en el mercado. Además, Hugo ha llegado ha ofrecer más de 500 conciertos por toda España.

Entre sus temas más populares se encuentran los títulos: 'Dónde estaré', 'Quiero que vuelva', 'Sin argumentos', 'La asesina de mi buena suerte', entre otros. Fuera de la música, Hugo ha obtenido el título de Técnico Superior en Nutrición y Dietética.