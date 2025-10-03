La historia de Fernando Gil: actor de 'Machos Alfa' y nuevo invitado de hoy en 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' sigue al frente de la parrilla televisiva con un concurso que combina cultura general y entretenimiento. Esta semana, Roberto Leal recibe a cuatro nuevos invitados que tendrán el objetivo de ayudar a Rosa Rodríguez y Manu Pascual, los participantes que compiten por el Rosco.

En esta ocasión, el actor Fernando Gil (Madrid, 1975) estará en el plató de Antena 3. El intérprete se matriculó en la carrera de Sociología en la Universidad Complutense. Sin embargo, no tardó en ingresar en el Aula complutense Teatro, donde conoció a su maestro, Antonio Malonda.

Después de dos cursos y la insistencia de Malonda, Gil fue a hacer las pruebas de acceso a la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). El madrileño fue escogido entre 1700 aspirantes, y compaginó su primer año con su último año de Sociología.

En 1997, Gil hace su primera participación en una película de Juan Antonio Bardem: 'Resultado final'. En su último año en la RESAD, el actor fue captado por David Ottone, director de Yllana, una compañía de humor físico y sin palabras.

Con Yllana, Gil estuvo de gira durante dos años por más 20 países. Posteriormente, decide dejar la compañía y probar suerte en la pequeña pantalla, siendo contratado en 'Hospital Central'.

Durante la misma época, también forma parte del Centro Dramático Nacional, participando en espectáculos como 'La visita de la vieja dama', 'Historia de una escalera' o 'Don Juan Tenorio'.

En 2004, firma por la comedia teatral 'Monty Python's Flying Circus' y su trabajo le acerca al primer personaje televisivo que interpreta, en el programa 'Noche H'. Desde entonces, Gil hace múltiples personajes en series y películas como: 'Cuéntame cómo pasó', 'Muchachada Nui', 'La Tira', 'Spanish Movie', 'La que se avecina', 'Los Quién' o 'Felipe y Letizia'.

En los últimos años, el público general ha conocido a Fernando Gil por su papel en la serie 'Machos Alfa', de Netflix. El madrileño saltó a la fama para una nueva generación con su papel de Pedro Aguilar, un creador y productor de la industria audiovisual.