La historia tras la baliza V16: cómo dos guardias civiles cambiaron la normativa sin saberlo hace más de 20 años

A partir del 1 de enero, la normativa de seguridad vial sufrirá uno de los cambios más importantes de su historia. Un nuevo dispositivo sustituirá a los clásicos triángulos de seguridad a la hora de llevarlo en el vehículo de forma obligatoria. Se trata de la baliza V16 que emite una potente luz visible a grandes distancias y que se colocaría sobre el coche averiado o accidentado para alertar a otros conductores.

Pero aunque se vaya a hacer obligatoria el 1 de enero de 2026, su creación queda ya lejos. Jorge Torre y Jorge Costa son dos exguardias civiles gallegos que dejaron el cuerpo hace ya más de 20 años.

Torre vio cómo sucedían muchos accidentes de atropellos nocturnos en carreteras de gente que iba a colocar los triángulos de seguridad cuando habían sufrido una avería, y muchos de ellos mortales. Entre ambos, decidieron crear una alternativa más segura a los triángulos.

Así es como en 1999 crearon la baliza V16. Un invento que ha tardado muchos años y esfuerzo por su parte para que tenga un mínimo reconocimiento y que en 2017 llegara directamente a la DGT. Después de todo este tiempo, en 2026 se hará obligatoria en toda España.

A pesar del objetivo de los gallegos, "nunca pensamos que esto tendría esta dimensión", aseguran. Eso sí, a pesar de su obligatoriedad, "estamos seguros de que nuestros compañeros serán flexibles, porque la comunicación al mercado ha llegado tarde", señalan hablando de aquellos que no se habrán enterado de la nueva normativa durante las primeras semanas.

Los dos Jorges insisten en que existen más de 250 balizas homologadas en el mercado y que ellos no tienen ninguna patente ni beneficio exclusivo. Cada baliza, eso sí, tiene algo representativo, como distinto color, forma, etc. La V16 tiene la característica de que, a pesar de su potente luz, no llega a deslumbrar.