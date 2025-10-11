La historia de Alicia Borrachero: actriz y nueva invitada de hoy en 'Pasapalabra'

Como cada semana, 'Pasapalabra' da la bienvenida a cuatro celebridades que participarán en el famoso concurso. Roberto Leal recibe en el plató de Antena 3 a los invitados, que ayudarán a Manu Pascual y Rosa Rodríguez a sumar puntos en la prueba final del programa.

Alicia Borrachero (Madrid, 1968) estudió Artes escénicas e interpretación en la Universidad de Nazareth. Más tarde, siguió con el Estudio para la Formación del Actor, en Madrid.

En los escenarios, Borrachero ha trabajado en obras de renombre como 'Mucho ruido y pocas nueces' y 'Cambio de marea'. Ambos títulos fueron dirigidos por Juan Carlos Corazza, quien fuera su maestro.

En televisión, la actriz ha aparecido en varias series de Antena 3. En su filmografía, podemos encontrar proyectos como: 'Hermanos de leche' y 'Farmacia de guardia', ambos de gran audiencia.

Por otra parte, la madrileña ha tenido más presencia en series de Telecinco como 'Médico de familia', 'Un lugar en el mundo', '7 vidas', 'Periodistas' y 'Hospital Central'.

En las dos últimas, Alicia Borrachero fue protagonista, interpretando dos de sus papeles más exitosos: la periodista Ana Ruiz y la doctora Cruz Gándara, respectivamente.

Fuera de televisión, la actriz ha participado en ocho películas: 'Don Quixote', 'Things I forgot to remember', 'La fabulosa historia de Diego Marín', 'Muerte en Granada', 'Sangre ciega', 'The Killer Tongue' y 'Tres palabras'.

De hecho, Borrachero ha formado parte de una 'súper' producción de Hollywood como 'Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian', interpretando a la esposa del rey Miraz y tía del príncipe Caspian.