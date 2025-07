La hipótesis de Gabriel Rufián a VOX: "¿A Lamine Yamal y Nico Williams también queréis expulsarlos de España?"

Vox se ha empeñado esta semana en su idea de deportar a los inmigrantes. Lo hizo el lunes, en una rueda de prensa en su sede, de la mano de Rocío de Meer. La Diputada de las Cortes Generales de España habló de deportar a ocho millones de inmigrantes y a sus hijos para “sobrevivir como pueblo”.

Una idea que Santiago Abascal corrigió a través de sus redes sociales, aclarando que no tienen claro el número de los que deben ser deportados, pero sí que habla de aquellos que "hayan venido a delinquir y pretendan imponer una religión extraña [en alusión al Islam, reconocido como religión de notorio arraigo por la legislación española], o todos los que maltraten o menosprecien a las mujeres, etc".

Pepa Millán, diputada de VOX, por su parte, ha exigido también “la inmediata expulsión de los inmigrantes ilegales, así como de aquellos que hayan accedido de una forma legal [a España] pero hayan convertido el delito en su forma de vida o hayan manifestado incapacidad manifiesta para integrarse y asumir nuestra cultura y forma de vida”.

Rufián corrige y contraataca

El diputado de ERC Gabriel Rufián intervino este miércoles en la sesión plenaria del Congreso y respondió a todos los planteamientos de VOX. El catalán ha cuestionado la llegada del capital extranjero para adquirir y explotar la vivienda asociándolo a esa idea propuesta por VOX de expulsar a los inmigrantes: "Estos extranjeros no molestan a VOX porque son ricos y casi todos blancos. Los españoles primero hasta que llega un extranjero rico, que entonces los españoles después", afirma.

Posteriormente, de forma irónica, mencionó a los futbolistas Lamine Yamal y Nico Williams. "Usted dice que van a expulsar a ocho millones de migrantes en este país y a sus hijos. También Lamine Yamal, ¿no? También Nico Williams, ¿no?. No creo", preguntó con una sonrisa irónica a Santiago Abascal.

"Bromas a parte, me tienen despistado. No quieren a los 'indepes' porque no queremos ser españoles y no quieren a los migrantes porque quieren ser españoles. Entonces, ¿a quiénes quieren?", continuaba Rufián.

Por último, el diputado de ERC terminó, de nuevo, con otro dardo hacia el presidente de VOX: "Ustedes no van a expulsar a nadie, a nadie, y mucho menos a ocho millones de personas de este país. Primero porque si expulsan a tanta gente va a tener que trabajar hasta Abascal", concluía de forma contundente.