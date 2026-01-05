Las hipotecas están punto de subir: el cambio en el Euribor que preocupa a los expertos

La situación económica gobal va a sufrir ciertos cambios a lo largo de 2026 que afectarán de forma directa a ciertos parámetros de los sistemas localizados en determinados países. Y, precisamente, uno de los temas que más preocupan a los expertos a raíz de esto tiene que ver con el precio de las hipotecas en España.

Para empezar, la tendencia del Euribor durante el pasado 2025 se ha desplegado en forma de V, haciendo que el precio de las hipotecas descendiera a mitad de año y acabase este último al alza.

Algo que podría tener una incidencia directa en el precio de las hipotecas a lo largo del presente año 2026: el último dato que se registró es que estaba al 2,27% y podría ascender todavía más a corto plazo.

De hecho, los expertos señalan hacia una dirección concreta: si la tendencia del Euribor sigue al alza, el precio de las hipotecas podría subir a lo largo de los próximos seis meses.

Todo esto parte de la idea de que el Euribor está actualmente más bajo que en diciembre de 2025, pero pronto podría recuperar dichos valores y alcanzar nuevos máximos, creando una situación bastante paradójica.

Eso sí, los expertos también piden prudencia al respecto y, sobre todo, animan a no dejarse llevar por el pánico: todo apunta a que las subidas del Euribor no serán tan pronunciadas como lo eran hace unos años.

¿Significa que estamos ante un mal momento para comenzar una hipoteca? Todo depende de cómo avance la curva del Euribor en los próximos meses, pero está claro que las cuotas subirán de una forma o de otra.

Sin embargo, tampoco podemos descartar que se repita la misma situación que en 2025, de tal forma que el Eruibor acabe bajando a finales de año y se repita un patrón más o menos estable en el tiempo.