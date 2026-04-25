El "Himalaya español" que enamora a Jesús Calleja: el Valle de Sajambre, un tesoro natural en León

Si hay alguien que ha sabido mostrar la riqueza natural de España, ese es Jesús Calleja. El montañero y presentador ha recorrido el país entero en programas como Volando Voy, pero cuando debe elegir un paisaje predilecto, vuelve a casa: la provincia de León.

Allí, en plena Cordillera Cantábrica, se encuentra el Valle de Sajambre, un enclave que él mismo ha descrito como el "Himalaya español" por la sucesión de sistemas montañosos que lo rodean.

Integrado en el noreste leonés y limítrofe con Asturias, el valle forma parte del Parque Nacional de los Picos de Europa, uno de los conjuntos montañosos más emblemáticos del país.

Su origen se remonta a mares tropicales y choques continentales de hace millones de años, moldeados después por glaciares que dejaron cuevas, simas y desfiladeros como el de Beyos, hoy salida natural hacia el mar.

Un entorno único de bosques, cumbres y fauna salvaje

El paisaje de Sajambre combina picos permanentemente nevados con extensos hayedos como el Bosque de Vegabaño, un manto cambiante que cubre el valle con tonos distintos según la estación. A sus pies, los pastos verdes permiten mantener oficios tradicionales como la ganadería extensiva, clave para la producción de carnes y quesos que caracterizan la gastronomía local.

Este equilibrio natural favorece la presencia de una fauna excepcional. En sus montes habitan especies tan emblemáticas como el urogallo cantábrico, en peligro crítico de extinción, el oso pardo, el lobo ibérico y el rebeco, fácilmente reconocible en las laderas leonesas.

El Valle de Sajambre, un entorno único de bosques, cumbres y fauna salvaje / Archivo

Senderos imprescindibles para descubrir el valle

La mejor forma de conocer Sajambre es recorrer sus rutas, aptas para todos los niveles. Una de las más populares es la Ruta a la Majada de Vegabaño, un itinerario sencillo de tres kilómetros que atraviesa un hayedo milenario hasta llegar a una pradera con vistas directas a las cumbres más imponentes del valle.

El recorrido parte de Soto de Sajambre, considerado uno de los pueblos más bonitos de León por su arquitectura tradicional. Muy cerca se encuentra Oseja de Sajambre, capital del valle, asentada en una ladera con calles empinadas e iglesias monumentales. Desde allí se inicia la Ruta de los Pueblos de Sajambre, un circuito de 10-11 kilómetros que enlaza las principales localidades entre bosques, praderas, cascadas y el nacimiento del río Sella.

Un destino que combina naturaleza, tradición y aventura

El Valle de Sajambre se ha convertido en un referente para quienes buscan naturaleza en estado puro.

Su mezcla de historia geológica, biodiversidad y cultura rural lo sitúa entre los paisajes más impresionantes de España, un lugar que, como bien sabe Jesús Calleja, demuestra que aún quedan rincones capaces de sorprender incluso a los aventureros más experimentados.