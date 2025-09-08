SOCIEDAD
¿Tus hijos tienen problemas para hacer amigos? Este psicólogo explica cómo ayudarles
El experto Javier de Haro asegura que "si tienes que perder tu esencia, no son tus amigos"
La educación de nuestros hijos es importante, pero también es importante que ellos sepan construir relaciones amistosas desde pequeños para tener su propio círculo social y evitar caer en una soledad y en una consecuente situación de acoso escolar.
Pero no todos los niños tienen facilidad para hacer amigos, y precisamente de eso ha hablado el psicólogo infantil Javier del Haro, quien también es divulgador en redes sociales.
“La infancia es esa etapa clave en la construcción del carácter, y unos de los años más delicados, pero fundamentales, en el desarrollo emocional de un niño para que tenga la capacidad para formar relaciones sanas y significativas”, comienza el vídeo Javier.
Habla de cinco cosas que hay que tener en cuenta a la hora de la construcción de esas amistades, empezando por que los enemigos no compiten: ”Ellos deben celebrar tus éxitos y alegrarse si te va bien”, asegura el psicólogo.
Obviamente, también señala que es más importante tener buenos amigos que muchos amigos: “no necesitas tener un millón de amigos, no es la cantidad, es la calidad, es cómo te hacen sentir”.
Continúa con el saber decir adiós a ciertas relaciones y no mantenerse enganchado a ellas, pues "en muchos casos la amistad son ciclos, no duran siempre y aunque pueda dar mucha pena hay que saber decir adiós para que haya nuevas bienvenidas”.
“Con muchas personas compartirás risas, pero sabrás que es un buen amigo si te dice la verdad aunque sea difícil, si se preocupa por ti y si no te deja de lado cuando más lo necesitas”, continúa, dejando claro que los buenos amigos no solo están a las buenas, sino a las malas también.
Y por último, resalta el punto más importante: poder ser uno mismo con los amigos. "Si para estar con ellos tienes que perder tu esencia, tienes que cambiar tu forma de ser o dejar de ser tú, ni es tu sitio, no son tus amigos”, concluye.
