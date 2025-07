El hijo de Totti se retira del fútbol a los 19 años por la presión mediática

Malas noticias para los amantes del fútbol. El hijo de Francesco Totti, Cristian Totti, ha colgado las botas a los 19 años. Una decisión que ha sorprendido a todo el mundo por la edad, ya que apuntaba desde bien pequeño a continuar el legado de su padre en la Roma. No obstante, Cristian ha decidido alejarse del mundo del fútbol para centrarse en otros proyectos profesionales.

El hijo de 'Il Capitano' empezó en las categorías inferiores de la Roma para después pasar por el Frosinone. También, tuvo tiempo de tener una experiencia en el fútbol español de la mano del Rayo Vallecano cuando era juvenil.

Sus últimos pasos han sido en la Serie D italiana, defendiendo a Avezzano y Olbia. En estos clubes no ha tenido mucho protagonismo en el terreno de juego para mejor en su crecimiento futbolístico.

En una entrevista para el medio de comunicación 'La Nuova', el hijo de 'Il Capitano' confirmó que "no puedo decir nada, pero confirmo que me retiro. No jugaré más al fútbol".

Una decisión que ha pillado a su entrenador del Olbia, Marco Amelia, por sorpresa: "Lo quería porque era un jugador con gran talento. Un centrocampista capaz de crear jugadas, leer entre líneas defensivas, crear, pero también de recuperar la posesión".

Tampoco tiene dudas de que podría haber hecho carrera como jugador en la Serie C y la Serie B. Sin embargo, destaca que "ser hijo de Totti influyó en mis evaluaciones, había demasiada presión".

La nueva vida de Totti Jr.

A pesar de haber colgado las botas, Cristian no se desvinculará del todo con el fútbol, debido a que tendrá una función especial en la 'Escuela de Fútbol Totti', academia fundada por su padre Francesco y dirigida por su tío Riccardo.

El hijo de 'Il Capitano' tendrá el objetivo de buscar nuevos talentos para la academia de fútbol, una labor que no hará solo, pues se une al equipo formado por el director general Claudio D'Ulisse.