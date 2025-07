El hijo torero de Javier Tebas se estrena en el ruedo: "Personifica la cultura del esfuerzo en el arte más bello del mundo"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, mantiene una relación de amor-odio con algunos de los equipos que participan en la primera división del fútbol español. En especial con el FC Barcelona y su presidente, Joan Laporta, con quien ha tenido más de un rifirrafe por los ingresos y el límite salarial.

Pero como todo el mundo, más allá de la ocupación de cada uno existe una persona detrás. En este caso, el mandamás del fútbol en España es un orgulloso padre que no duda en gritar a los cuatro vientos los éxitos de Diego Tebas, nombre del joven de 24 años que hereda el apellido.

Lejos de los intereses de su padre, Diego no se dedica al fútbol, ni a la gestión de ninguna competición. El hijo de Tebas, que cuenta con los estudios en abogacía como su padre, desea hacer carrera en el mundo del toreo y convertirse en un gran diestro: "No es un capricho, ni mucho menos. Es un sueño. Lo dejaría todo por ser figura del toreo", revelaba en una entrevista con 'ElDebate'.

A su corta edad, sin embargo, todavía no ha tenido la ocasión de estrenarse en una plaza, pero se ha preparado a conciencia. Finalmente, su momento llegará de aquí pocos días en Huesca, como se ha encargado de publicitarlo el mismo Javier Tebas en su perfil de X: "El 8 de agosto Diego Tebas vestirá de luces por primera vez", escribe.

Según revelaba el mismo aspirante a torero, toda la familia es amante de la tauromaquia, además del fútbol, pero nadie se había atrevido a dar el paso de ponerse delante "de un animal que te puede quitar la vida" hasta ahora.

Diego y Javier Tebas, juntos en un acto de presentación de la Feria Taurian de San Lorenzo. / Javier Blasco

No obstante, si puede hacerlo es gracias a la ayuda inestimable de su familia, que ha costeado la preparación necesaria para poder entrar al ruedo. En total, dos años de preparación a cargo del maestro Jesús Montes, conocido en el mundillo como 'El Pare', en la cuales ha sufrido "tentaderos, gimnasio, dieta y oración", comenta el presidente de la liga.

Obviamente, no se sabe si podrá capear al toro con la suficiente habilidad, pero su familia tiene plena confianza en su desenvoltura porque la preparación ha sido exhaustiva: "Su disciplina diaria demuestra que el verdadero trofeo ya lo tiene ganado: la satisfacción de llegar preparado y la certeza de haberlo dado todo", valoraba en el mismo 'tuit' Javier Tebas.

Diego es un amante de esta polémica disciplina y no encuentra parangón en ningún otro aspecto de la vida: "Ser torero no se puede comparar con nada en este mundo, es la profesión más bonita del mundo; no hay nada igual", indicaba en la entrevista mencionada.

También apuntaba que es un ferviente creyente y que se encomienda a Dios, que es el que le ha guiado en este camino hasta la plaza de toros. Su periplo empezó el verano pasado, cuando un empresario le ofreció la posibilidad de debutar en el toreo, algo que tanto él como su familia vieron con buenos ojos y que ahora está a punto de ocurrir.