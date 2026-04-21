El hijo de Maradona desvela la cara oculta de su padre: "Tuvo momentos complicados, pero..."

'La Revuelta' no está atravesando su mejor momento, ya que cada día tiene menos cuota de pantalla, algo que beneficia directamente a 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos. La rivalidad entre ambos formatos era más ajustada, pero la segunda edición del programa de Televisión Española está dejando mucho que desear. Por ello, David Broncano sigue apostando por traer invitados interesantes, como el de ayer: Diego Maradona Jr., hijo de Diego Armando Maradona, leyenda del fútbol argentino.

Consciente de que era un invitado difícil de invitar a 'La Revuelta', el presentador jiennense explicó cómo surgió la idea: "Nunca pensé que iba a pronunciar este nombre en el programa. Hace dos o tres semanas me dijo Fernando, el jefe de invitados, que el hijo de Maradona vivía en Nápoles y veía el programa y que le gustaba y quería venir".

El hijo de Maradona llegó a 'La Revuelta' con un obsequio muy especial: la camiseta del Nápoles con el número 10 y el nombre "David". Al dársela, quiso dejar claro que "es un manto sagrado, no es una camiseta".

También, se pronunció sobre la vida de su padre, donde señaló que "tuvo una vida compleja, pero muy linda". Asimismo, reconoció que "es el ser más humano que más ha disfrutado, pero tuvo momentos complicados. Se equivocó y pagó, pero no lastimó a nadie".

Por otro lado, alzó la voz para decir que "a mi padre le robaron dos Mundiales, el del 1990 y 1994, tuvo que haber ganado tres".

Maradona Jr. entrega a Broncano la 10 del Nápoles y repasa la figura de su padre en su visita a La Resistencia / RTVE

¿Maradona o Messi? Diego Maradona Jr responde

Otro de los temas que interesaban a Broncano era su relación con Messi y si ha logrado construir una carrera deportiva a la altura de la de su padre: "No lo conozco, su entorno no quiso. De los seres humanos Messi es el número 1, pero mi padre era un Dios".

Su relación con Maradona no fue nada fácil, algo que no le pasó con su madre: "Ella nunca me mintió y me habló siempre con la verdad por delante".

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"Llegamos a tener una buena relación después de 29 años. Cuando no tenía relación con él, la gente se me acercaba y me hablaba de él, pero siempre estuvo muy presente en mí. Hoy es el ausente más presente. Él dio mucha alegría dentro y fuera de la cancha", señaló en 'La Revuelta'.