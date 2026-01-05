Crisis Estados Unidos - Venezuela
El hijo de Maduro, estalla contra Trump: "Están secuestrados"
Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente venezolano, ha hablado este lunes en la Asamblea Nacional de Venezuela antes de la declaración de Delcy Rodríguez como 'actual presidenta'
Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente venezolano, tomó la palabra este lunes en la Asamblea Nacional de Venezuela antes de la jura de Delcy Rodríguez como presidenta del parlamento. Su discurso se produjo en un contexto de alta tensión política, tras la captura de su padre en un operativo estadounidense.
Durante su intervención, Maduro Guerra expresó su pesar por la ausencia de su progenitor, afirmando que "hoy estamos con un ausente", pero subrayó que esto no significa debilidad por parte de su familia ni del país.
El joven político enfatizó que la detención de su padre no solo afecta a un individuo, sino que representa un desafío histórico. "No secuestran a un hombre, están desafiando a una estirpe histórica", señaló ante los diputados presentes, en un mensaje cargado de simbolismo y patriotismo.
"Si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar"
En un momento especialmente contundente, Maduro Guerra comparó a Estados Unidos con la doctrina Monroe, mientras que su familia y Venezuela serían el equivalente a Simón Bolívar. "Si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar", proclamó, generando aplausos y vítores de parte de algunos sectores del hemiciclo.
El discurso también tuvo un componente de resistencia y reivindicación política. Maduro Guerra hizo hincapié en la determinación del país para defender su soberanía y la memoria de sus líderes históricos, asegurando que no claudicarán frente a presiones externas.
Su intervención se produce en medio de un panorama incierto, con la Asamblea Nacional inaugurando el período legislativo 2026-2031 y con la figura de Delcy Rodríguez asumiendo la presidencia del parlamento en un momento crítico para la política venezolana.
Analistas políticos han señalado que el mensaje de Maduro Guerra busca consolidar la narrativa chavista de resistencia ante lo que consideran agresiones externas, reforzando el simbolismo de la familia presidencial como referente de la lucha histórica del país.
