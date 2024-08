El hijo de Frank Cuesta estalla contra su madre Yuyee: "Nunca pensaba que iba a hacer algo así"

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa. Hace un tiempo que creó un santuario de animales en Tailandia en el que les cuida y rescata algunas especies. Su objetivo es protegerles de algunos seres humanos que pueden hacerle daño y ofrecerles un espacio natural.

El naturalista ha explicado que compró este sitio con los ahorros que tenía, que es muy importante para él, y que las tierras están a nombre de su exmujer. Yuyee le ha demandado, y tras varios intentos de acuerdo, han pactado que Cuesta deberá pagarle 225.000 euros en cuatro veces, y cada vez que le pague una "cuota", la artista pondrá un cuarto del santuario a nombre de Zorro, el hijo de ambos.

Ahora, Zape, uno de los hijos que tuvo el matrimonio, ha concedido una entrevista a Javi Oliveira en la que ha asegurado que su madre está influenciada por su nueva pareja: "Le diría que tenga un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes".

El hijo de Yuyee ha comentado que ella cambió cuando salió de prisión, pero más ahora con su pareja actual: "No he hablado con ella porque es algo muy fuerte, pero me parece raro que justo cuando empieza una nueva relación comenzaron los rencores hacia mi padre. Creo que todo es por el dinero y eso que mi padre es el que ha estado pagando todo y cubriendo todos los gastos. Ahora conoce ella a otra persona que es de los ricos de Tailandia y no trabaja".

El chico ha explicado que Frank ha podido cometer muchos errores y que "no es un santo", pero que "no hay nada que ha hecho que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo. No creo que haya hecho nada para merecer esto, no se me ocurre nada".

Zape ha declarado que ha intentado hablar con su madre, pero que ella no quiere hablar del tema: "La llamé hace una semana y sabe lo que pienso. No me cogió el teléfono porque sabe que no lo está haciendo bien. Le diría que está traicionando a la persona que más la ha ayudado en la vida".

El hijo de Cuesta ha asegurado que está decepcionado con Yuyee: "Personalmente, nunca he tenido muy buena relación con mi madre. Ha sido todo bastante complicado desde hace mucho tiempo, pero nunca pensaba que iba a hacer algo así. No me lo esperaba para nada. Mi padre lo ha dado todo siempre, es la persona menos materialista del mundo, ha pagado todo, no hemos tenido problemas con el dinero porque nos ha ayudado a todos, pero sobre todo a ella. Es algo muy muy fuerte".