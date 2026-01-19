El hijo de Beckham rompe su silencio y no deja títere con cabeza: "No quiero reconciliarme con mi familia"

La familia Beckham no ha empezado el año 2026 de la manera más deseable ya que uno de sus hijos, Brooklyn, ha decidido renunciar a la unidad y vivir su propia vida alejada del resto de integrantes, sus padres David y Victoria, además de sus hermanos, Romeo, Cruz y Harper.

Hace tan solo unas semanas se conocía que tenía intención de responder a la llamada de sus padres tan solo a través de los abogados tras llegar al límite de una situación que empezó a originarse al casarse con su esposa, la actriz norteamericana, Nicola Peltz, en 2022.

Entre los motivos, el mayor de los hermanos de la familia apuntaba a que no se respetaba su privacidad y quería proteger su salud mental, teniendo su momento de máxima explosión tras un 'me gusta' de su madre a una de sus publicaciones.

La familia defiende que Brooklyn siempre ha estado dentro del núcleo familiar, pero parece que él no tiene la misma visión. Ahora, tras volver a aparecer su nombre públicamente junto con el del resto de los Beckham, se ha visto en la tesitura de tener que publicar un comunicado en sus Historias de Instagram.

Brooklyn Beckham, contundente contra los suyos

"He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que no sea hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado", empieza el escrito el joven de 26 años.

Pese a eso, las declaraciones más explosivas son las que ha escrito a continuación: "No quiero reconciliarme con mi familia. Y no estoy siendo controlado, me estoy defendiendo por mí mismo por primera vez en mi vida", señala.

Historia de Instagram de Brooklyn Beckham, en contra de su familia. / Brooklyn Beckham

Pero no contento solo con ello, apunta que "sus padres han controlado la narrativa de la familia ante la prensa" desde que tiene uso de razón, y tilda de "poca autenticidad" a las relaciones familiares, publicaciones y la relación entre padres y hermanos que han ocupado toda su existencia. "Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar contando mentiras en la prensa, a costa de gente inocente, para mantener esta fachada".

Piensa que sus padres "han intentado dinamitar su relación hasta momentos antes de la boda", y pone como ejemplo varias situaciones: "Mi madre canceló la creación del vestido de Nicola justo antes del evento, pese a mostrarse muy ilusionada de que lo llevara, haciendo que tuviera que buscarse otro. Fechas antes, mis padres trataron de hacer que renunciara a los derechos de mi nombre", apunta, además de otras situaciones, como la de sentar en la mesa de boda a la niñera, algo que no perdonó nunca.

Hisotria de Instagram de Brooklyn Beckham. / Brooklyn Beckham

Tampoco olvida un baile que su madre "secuestró", al estar indicado que debía de hacerlo con su reciente esposa, justo después del 'sí quiero', pese a haberlo estado ensayando durante semanas antes, además de hacerlo "de manera inapropiada", algo que le provocó mucha vergüenza. Por eso renovaron los votos, para que ese día se convierta en una fecha "que les traiga alegría y felicidad, en lugar de ansiedad y vergüenza".

Durante la convivencia, Brooklyn asegura que su madre siempre ha tratado de boicotear la relación, presentando antiguas novias del joven a la pareja. El colmo llegó en la celebración del cumpleaños de su padre David, ya que fueron expulsados, pese a saber de la exposición mediática del evento.

Remata apuntando que para los Beckham nada es más importante que el apellido y que "miden el amor en función de cuantas publicaciones hagas en las redes o cuán rápido lo dejas todo para posar en la foto familiar, incluso si afecta a los compromisos profesionales". Incluso acuso a Victoria de rechazar ayudar a unos perros tras pedírselo Nicola, durante los incendios en Los Ángeles.

Por eso, asegura que no hay nada de veracidad en la idea de que su mujer le controla porque "ha estado controlado por sus padres la mayor parte de su vida" y le han provocado "ansiedad". Ahora, en cambio, ha decidido "dar un paso al lado de la familia" y su situación ha mejorado ostensiblemente.

Historia de Instagram de Brooklyn Beckham. / Brooklyn Beckham

"Mi mujer y yo no queremos que nuestra vida esté dominada por las apariencias, la prensa o la manipulación. Queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia", sentencia el contundente mensaje.

Veremos si la familia se pronuncia al respecto o el litigio entre los Beckham termina así, con uno de los hijos lejos del núcleo familiar y viviendo su propia vida, alejado de la fama y los focos que conllevan usar el apellido más mediático de Inglaterra y Estados Unidos.