Las hijas de Rodríguez Zapatero y su secretaria, imputadas en el 'caso Plus Ultra'

Apenas un día después de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero compareciera en un procedimiento relacionado con supuestos delitos de corrupción, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha adoptado una nueva decisión dentro de la causa que lo investiga por una presunta red de tráfico de influencias. En esta ocasión, ha acordado llamar a declarar en calidad de investigadas a dos de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a la secretaria del exdirigente socialista, Gertrudis Alcázar, siguiendo la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción.

Según el auto judicial, estas citaciones se justifican por la posible relación de las mencionadas personas con el entramado que está siendo analizado. En el caso de las hijas del expresidente, el juez señala que figuran como administradoras de una sociedad denominada Whathefav, constituida recientemente, cuya actividad habría aparecido vinculada de forma inicial a los hechos bajo investigación, lo que motivaría su inclusión en el procedimiento como investigadas y su próxima comparecencia ante el tribunal.

Existencia de indicios

Según el instructor, dicha sociedad aparece conectada de manera indiciaria con la estructura que se investiga en el procedimiento, lo que ha motivado la ampliación de las pesquisas sobre su posible papel dentro del conjunto de operaciones analizadas.

El juez recuerda en su auto que para citar a una persona como investigada no es necesario contar con pruebas concluyentes, sino que basta con la existencia de indicios razonables que justifiquen su posible relación con los hechos.

Calama subraya que la posición de administradoras de la empresa puede ser relevante, especialmente si la sociedad hubiera servido como instrumento para canalizar o facilitar determinadas actuaciones vinculadas a la causa.

Asimismo, el magistrado sostiene que esta condición orgánica dentro de la mercantil permite justificar la citación, al tratarse de una vía adecuada para asegurar las garantías procesales y el derecho de defensa de las personas afectadas.

En lo que respecta a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, la resolución apunta a la existencia de indicios que podrían vincularla directamente con los hechos investigados, basados en elementos ya recogidos en registros anteriores.

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La investigación permanece abierta y continúa centrada en esclarecer el posible papel de las personas y entidades relacionadas con el entramado objeto del procedimiento judicial.