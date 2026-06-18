SOCIEDAD
Las hijas de Rodríguez Zapatero y su secretaria, imputadas en el 'caso Plus Ultra'
La decisión judicial llega un día después de que José Luis Rodríguez Zapatero prestara declaración en la causa sobre el caso Plus Ultra. Ha citado como imputadas a las hijas y a su secretaria
Apenas un día después de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero compareciera en un procedimiento relacionado con supuestos delitos de corrupción, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha adoptado una nueva decisión dentro de la causa que lo investiga por una presunta red de tráfico de influencias. En esta ocasión, ha acordado llamar a declarar en calidad de investigadas a dos de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a la secretaria del exdirigente socialista, Gertrudis Alcázar, siguiendo la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción.
Según el auto judicial, estas citaciones se justifican por la posible relación de las mencionadas personas con el entramado que está siendo analizado. En el caso de las hijas del expresidente, el juez señala que figuran como administradoras de una sociedad denominada Whathefav, constituida recientemente, cuya actividad habría aparecido vinculada de forma inicial a los hechos bajo investigación, lo que motivaría su inclusión en el procedimiento como investigadas y su próxima comparecencia ante el tribunal.
Existencia de indicios
Según el instructor, dicha sociedad aparece conectada de manera indiciaria con la estructura que se investiga en el procedimiento, lo que ha motivado la ampliación de las pesquisas sobre su posible papel dentro del conjunto de operaciones analizadas.
El juez recuerda en su auto que para citar a una persona como investigada no es necesario contar con pruebas concluyentes, sino que basta con la existencia de indicios razonables que justifiquen su posible relación con los hechos.
Calama subraya que la posición de administradoras de la empresa puede ser relevante, especialmente si la sociedad hubiera servido como instrumento para canalizar o facilitar determinadas actuaciones vinculadas a la causa.
Asimismo, el magistrado sostiene que esta condición orgánica dentro de la mercantil permite justificar la citación, al tratarse de una vía adecuada para asegurar las garantías procesales y el derecho de defensa de las personas afectadas.
En lo que respecta a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, la resolución apunta a la existencia de indicios que podrían vincularla directamente con los hechos investigados, basados en elementos ya recogidos en registros anteriores.
La investigación permanece abierta y continúa centrada en esclarecer el posible papel de las personas y entidades relacionadas con el entramado objeto del procedimiento judicial.
- La hija de Joaquín Sánchez confirma su romance con este futbolista español
- Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite usar un garaje como trastero, siempre y cuando se cumpla un requisito clave
- Entramos al pueblo donde mejor se come de España, famoso por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
- El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
- Confirmado por el BOE: el Gobierno concederá ayudas de hasta 22.000 euros para reformar viviendas y eliminar barreras arquitectónicas
- La Ley de Propiedad Horizontal contempla esta excepción: hay vecinos que no están obligados a pagar una derrama aunque la obra sea aprobada
- Ya es oficial: el BOE confirma un cambio crucial para los trámites de la Seguridad Social a partir de septiembre de 2026
- El BOE lo confirma: la Seguridad Social reconoce la baja laboral con el 100% del salario para los trabajadores que sean donantes