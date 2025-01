Las hijas de Joaquín desvelan en 'El Hormiguero' cómo es realmente el exjugador del Betis

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha acogido hoy a toda la familia de Sánchez Saborido: Joaquín, exjugador del Real Betis, Susana, Daniela y Salma. Todos han ido para presentar su nuevo programa de televisión, el docureality “El Capitán en América” que próximamente se estrena en Antena 3. En esta nueva serie, acompañaremos a la familia en una aventura en caravana por los Estados Unidos.

Tal y como ha avanzado Pablo Motos al inicio del programa es la primera vez en la historia de la televisión que va una familia completa a ser entrevistados. Después de tratar diversos temas, el presentador de 'El Hormiguero' le ha preguntado a Daniela y Salma cómo es realmente Joaquín Sánchez cuando nadie lo ve.

"Es demasiado pesado. Todo el día queriendo ir para arriba y para abajo, no paraba", ha confesado una de sus hijas a Motos. Por otro lado, el ex del Betis ha explicado que desconoce bastantes cosas sobre ellas. "Nos empezó a decir que no le contamos las cosas, que tenemos que confiar más en él", ha admitido Daniela, la mayor. Él ha añadido que "es verdad, me puse sentimental".