La hija de Verónica Forqué estalla contra 'MasterChef': "Fue bastante perjudicial para ella"

Los inicios de 'MasterChef' fueron los de un programa de televisión gastronómico que buscaba al mejor cocinero amateur, pero con el éxito cosechado, el formato empezó a desarrollar otras ediciones: 'MasterChef Celebrity', 'MasterChef Junior', 'MasterChef Abuelos' y la última que saldrá a la luz, 'MasterChef Celebrity Legends'.

Siempre está en tela de juicio si el programa es real o no, y una de las últimas personas en hablar sobre cómo es participar en el concurso de cocina de Televisión Española ha sido María Iborra, quien este jueves 7 de mayo publicará su libro 'No soy Verónica Forqué', donde habla sobre su madre cinco años después de que se quitara la vida.

En la obra literaria, María Iborra explicó cómo 'MasterChef Celebrity' dejó una huella imborrable en su madre. En primer lugar, la hija de la actriz comenta en el libro al que 'ABC' ha podido acceder en exclusiva que "la experiencia le resultó agotadora, pero gratificante".

"Se llevó muy bien con los presentadores, especialmente con Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, que prácticamente a diario le enviaban mensajes de cariño y apoyo, seguramente al verla tan vulnerable", describe en el libro 'No soy Verónica Forqué'.

Verónica Forqué, en una prueba de eliminación de 'MasterChef' / Archivo

Quiere dejar claro que "mi madre se sintió querida y respetada por todos sus compañeros de 'MasterChef Celebrity'", además expresa que "solía llegar a casa muy contenta y me decía que se lo estaba pasando genial. No obstante, los horarios de grabación era muy intensos y exigentes. No dormía apenas".

"En resumen, fue una mierda bastante perjudicial para ella, pero el drama vino después, cuando se emitió el programa y se enfrentó a los 'haters'", manifiesta.

'No soy Verónica Forqué' / SPORT

Sin embargo, en el libro, la autora destaca que "desde la producción de 'MasterChef' debían darse cuenta de que mi madre no estaba bien. Así que tuvieron que decirse: 'Uy, está fatal. Está como unas maracas; qué bien, cuánta audiencia vamos a tener'. Era una loquita. ¡Una loquita competitiva, o sea, una loquita por partida doble. ¿Había algo mejor que eso para elevar la audiencia de un programa de televisión?".

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Respecto a las críticas, la hija de Verónica Forqué es contundente: "No lo aguantó. Se convirtió en una zombi. Ya ni siquiera se levantaba de la cama. ¿Para qué? Sentía que lo había echado todo a perder".