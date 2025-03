La hija de Melendi sufre una agresión en una discoteca: "De un segundo a otro..."

La hija mayor de Melendi, Carlota Melendi, sufrió una agresión el pasado miércoles en una discoteca de Madrid. Aunque, ella misma explicó a través de su cuenta de TikTok que fue de manera involuntaria. Este accidente lo sufrió el pasado miércoles cuando estaba disfrutando de una agradable noche con sus amigas.

En su red social, la joven cpmpartió toda la experiencia que vivió. No obstante, antes de explicar lo ocurrido, publicó un vídeo, donde se le puede ver con una tirita en la cara, bailando al ritmo de la canción de Juanes 'A Dios le pido' y con el siguiente mensaje: "Lo importante es la actitud".

Después de publicar este vídeo, muchos de sus seguidores se preocuparon por su estado físico, y ella decidió hacer otro explicando todo lo que sucedióel pasado miércoles en una discoteca de Madrid. La joven empezó diciendo que "estábamos en el reservado de una discoteca Marina y yo cuando, de un segundo a otro, empezaron a pegarse unos chicos".

En ese instante, fue cuando uno de los jóvenes le dio, mientras estaban golpeándose con otras personas: "Debe ser que para defenderse o yo qué sé, tiró una copa y me dio en toda la cara y así me he quedado". Además, desveló que tendrá que esperar dos o tres meses para que se le cicatrice la herida.

A partir de este incidente, la hija mayor de Melendi se dio cuenta de varios aspectos de la vida: "He llegado a la conclusión de que muchas veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos". Aparte, añadió que "siempre me he quejado de mi nariz y justo, me han dado en la nariz. Así que ya he dicho a todo el mundo de que jamás en la vida no me voy a volver a quejar de mi nariz".