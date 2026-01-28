Así es la hija de José Mourinho: influencer, diseñadora de joyas y fiel a su padre

El legado de José Mourinho en los banquillos por los que ha pasado es imborrable, especialmente su etapa en el Inter de Milán y el Real Madrid. El entrenador portugués siempre ha generado debate, sobre todo con su famoso 'por qué' en las ruedas de prensa. Además, su vida privada ha despertado gran interés mediático desde que se casó con Matilde Faria en 1989. Juntos tienen dos hijos: Matilde y José Mário.

Matilde, nacida en 1996 en Portugal, es una emprendedora creativa que decidió alejarse del mundo del fútbol, a pesar de haber acompañado a su padre por diversas ciudades europeas, especialmente durante su infancia.

Actualmente, reside en Londres, donde estudió Creative Direction en el London College of Fashion y cursó un máster en el Condé Nast College of Fashion.

Después de acabar sus estudios, la hija de Mourinho decidió invertir en el negocio del diseño de joyas y creó Matilde Jewellery, una marca británica de joyería fina, ética y sostenible, con el objetivo de llevar los valores del siglo XXI a la joyería tradicional, logrando abrirse camino al especializarse en esta área.

Uno de los aspectos más destacados es el papel fundamental que desempeña la sostenibilidad, ya que utiliza exclusivamente oro de 14 quilates 100 % reciclado y diamantes cultivados éticamente en laboratorio, además de emplear empaques ecológicos.

Alejada del mundo de la moda, Matilde también ha consolidado su carrera como creadora de contenido en redes sociales, donde comparte su día a día y ya cuenta con más de 55 mil seguidores en Instagram.

En el ámbito privado, la hija de José Mourinho se casó con Danny Graham en Azeitão, Portugal. La pareja se conoció cuando ella tenía apenas 19 años y, desde entonces, han mantenido una relación sólida y estable.

La ceremonia reunió a más de 300 invitados, quienes se congregaron en la elegante finca que pertenece al padre de la novia, situada en Azeitão, una pintoresca freguesia del municipio de Setúbal, conocida por su encanto tradicional y sus paisajes idílicos.