La hija de José Mourinho desata la locura en el Coachella: "¡Madre mía!"

No se habla de otra cosa que no sea de los 'looks' de Coachella, uno de los festivales de música más populares del mundo que se lleva celebrando desde 1999 en el Valle de Coachella del desierto de California, Estados Unidos. Muchas influencers no se han querido perder la cita y han sacado a lucir sus mejores 'outfits', siendo una de las cosas más habladas en redes, ya que suele haber muchas críticas por el tipo de estilismo que utilizan.

Una de las celebridades que ha acudido ha sido Matilde Mourinho, la hija de José Mourinho. Desde su nacimiento en 1996 en Portugal, rápidamente acaparó las portadas de los medios debido a ser la hija del entrenador del Benfica, quien la acompañó en todas sus etapas como técnico. Sin embargo, decidió alejarse del mundo del fútbol para enfocarse por completo en el mundo del emprendimiento.

Después de acabar sus estudios, la hija del exentrenador del Real Madrid decidió invertir en el negocio del diseño de joyas y creó Matilde Jewellery, una marca británica de joyería fina, ética y sostenible, que tiene el objetivo de llevar los valores del siglo XXI a la joyería tradicional, logrando abrirse camino al especializarse en esta área.

En el festival de Coachella, Matilde deslumbró al público con su increíble sentido del estilo, luciendo varios conjuntos que se complementaban perfectamente para el festival.

La hija de José Mourinho dejó claro que domina el arte de marcar tendencia, transformando un detalle aparentemente simple en el protagonista principal de su 'look': sus abdominales. Un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

La hija de José Mourinho / Instagram

Aunque la empresaria ha limitado los comentarios en su publicación de Instagram, muchos han quedado sorprendidos por la espectacular forma física que exhibe actualmente.

"¿Qué son esos abdominales?", escribió uno de sus seguidores, mientras que otro comentó: "Vaya six pack".

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Un seguidor expresó: "Grandes vibraciones y abdominales". También, uno de ellos alucinó: "¡Madre mía!". Unos comentarios que demuestran que Matilde está atravesando uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como laboral.