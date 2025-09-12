La hija de José Luis Gil revela cómo vive su padre tras el ictus: "Ya nada es igual"

Fue hace ya 4 años, en 2021, que José Luis Gil sufrió un ictus el cual le llevó a estar hospitalizado durante más de 20 días en ese entonces. El estado de salud del famoso actor siempre ha preocupado, y ahora su hija habla nuevamente de todo ello.

Así habla la hija de José Luis Gil sobre su 'nueva vida'

Irene Gil ha revelado de este modo que la secuela más notoria de lo que le ocurrió a su padre es la afasia, la cual hace que el mero hecho de expresarse sea sumamente complicado para José Luis.

Curiosamente, su hija expresa que José Luis Gil es plenamente consciente de lo que le ocurre. No obstante, el actor ve imposible expresar con claridad la realidad de su situación, fruto del daño que sufrió a consecuencia del ictus.

La hija de José Luis Gil también explica que una de las partes más duras fue conocer los diagnósticos de los médicos, ya que estos fueron demoledores. De hecho, asegura que existe mucha incertidumbre en el ámbito familiar actualmente.

A día de hoy, la familia de José Luis Gil no tiene certeza alguna acerca de cómo será la recuperación del actor o si este podrá volver a ejercer en su profesión en algún momento. Es claramente un escenario de incertidumbre muy difícil de afrontar.

En esta línea, Irene Gil asegura que "ya nada es igual" en el ámbito familiar. Esto se debe sobre todo a que a día de hoy deben cuidar activamente de su padre, una tarea que se reparten entre la propia mujer de José Luis Gil y sus hijas.

Obviamente, la situación de José Luis Gil no solo cambió su vida para siempre, sino también la de todos sus seres queridos más cercanos. La dinámica de vida que tenían hasta 2021 quedó en el olvido.

En este punto, lo único que se puede hacer respecto a la situación de José Luis Gil es seguir teniendo paciencia. Ante la falta de certitud acerca de la evolución del actor, la única opción que tiene su familia es esperar que en algún momento todo cambie para mejor.