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La hija de Jesulín de Ubrique ya no puede más: "¿Por qué sois tan malas personas?"

Julia Janeiro se mostró indignada por los comentarios que recibió en un vídeo

Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique

Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique / Instagram

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Jesulín de Ubrique es una de las personas más mediáticas de España gracias a su exitosa carrera como torero en los años 90, pero también por convertirse en un icono de la prensa del corazón, donde mantuvo una relación amorosa con Belén Esteban, con quien tuvo una hija en común: Andrea Janeiro Esteban. En 2003, el torero se casó con María José Campanario y tuvieron una hija: Julia Janeiro, más conocida como Juls Janeiro.

La segunda hija de Jesulín siempre ha estado alejada de los focos mediáticos, pero, tras cumplir los 18 años, dio el salto a los medios de comunicación y a las redes sociales como influencer, además de formarse como maquilladora profesional y técnica en estética.

Una de sus últimas polémicas en redes sociales fue por un vídeo en el que aparecía maquillada, lo que desató una oleada de críticas. Por esta razón, salió al paso explicando que "el otro día publicó un vídeo, que se hace viral con 500.000 visualizaciones, hablando de mi profesión como maquilladora. El espejo estaba puesto en luz cálida, le di sin querer a la opción de editar automáticamente y subió la saturación. Entonces salgo naranja".

La hija del torero se cuestionó: "¿Cuál es el problema de todo esto? El problema no es que salga naranja. El problema es la gente... Yo tengo los comentarios filtrados, pero me habéis puesto una cantidad de barbaridades, deseándome la muerte, insultándome y metiéndoos con mi familia".

Julia Janeiro y Jesulín de Ubrique

Julia Janeiro y Jesulín de Ubrique / Instagram

"Me habéis dicho de todo. No tiene ni pies ni cabeza que me llaméis p***. Primero, no lo soy y segundo, estáis trastornados. Estáis reventados y reventadas, no podéis ver a nadie feliz. Os revienta porque sois unos infelices", comentó.

La hija de Jesulín de Ubrique no dudó en denunciar estos comentarios a través de un vídeo, ya que lo consideraba "necesario": "Sentía la necesidad, no de justificarme, pero sí que es verdad que creo que es necesario. ¿Por qué sois tan malas personas? Sois horribles. Soltáis unas barbaridades por la boca".

Quiso dejar claro que los mensajes negativos "no me afectan nada", aparte señaló que "no es ni lo más mínimo que a mí me han podido decir en la vida".

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"Quizá a otras personas sí. Luego saldremos de abanderados de la lucha contra el bullying, ay qué pena, que esta persona se ha… porque le hacían bullying. Amores, el bullying no solo ocurre en los colegios", concluyó

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