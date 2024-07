La hija de Guti preocupa a sus fans: vuelve a las redes desde el hospital

Quién iba a pensar al empezar 'Supervivientes 2024' que Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, uno de los grandes fichajes del formato, tendría que abandonar de forma forzosa el programa después de que el equipo médico del programa le comunicara que tenía una lesión. La joven no quería abandonar, pero tal y como explicó de vuelta a España, "me han detectado una hernia, por eso me dio lo que me dio y me lesioné".

Desde entonces, Zayra Gutiérrez ha compartido poco contenido en redes sociales, sorprendiendo durante las últimas horas al publicar una historia desde urgencias en las que explica que vuelve a sufrir del mismo problema: "he estado toda la tarde en urgencias porque me ha vuelto a dar lo de la espalda. Me han pinchado y ahora con calor y calmantes".

Consciente de que algunos seguidores pueden esperar otro tipo de contenido de su perfil, Zayra ha explicado que cuenta su experiencia "para toda la gente que dice que es cuento y que no me pasaba nada. La ciática te da cuando te da y me ha vuelto a dar".

La ex participante de 'Supervivientes 2024' podría esquivar el quirófano si el equipo médico le acaba controlando el dolor y los brotes de ciática; sin embargo, se trata de una enfermedad que puede dar un brote de forma inesperada, causando mucho dolor e incapacitando a quien la padece.