La hija de una famosa actriz okupa un chalé y pide 300.000 euros para irse: "Es mi única oferta"

En España, la okupación de viviendas sigue siendo un problema que afecta a muchos propietarios. Recuperar una casa a través de los tribunales puede ser un proceso largo y costoso, y mientras tanto, las familias se ven obligadas a buscar alternativas, como alquilar otra vivienda, mientras esperan poder ocupar la suya.

Ese es el caso de Manuel Jiménez, un madrileño que compró en diciembre de 2024 un chalet en Las Rozas con 486 metros cuadrados de casa y 1.780 de parcela, piscina incluida, por 700.000 euros. Desde entonces, vive con su mujer y su hija de un año en un piso de alquiler, pagando 3.000 euros al mes, mientras espera poder entrar en su propia casa.

Lo que no esperaba era quién ocupaba la vivienda: Paloma Porcel, hija de la fallecida actriz Marisa Porcel y conocida por doblar a Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York'. La casa pertenecía a la sociedad Akaster Level S. L., creada por madre e hija, que acumuló deudas millonarias con Hacienda tras la muerte de Marisa en 2018. Cuando Hacienda subastó la propiedad, Jiménez la adquirió, pero Paloma y su pareja han rechazado abandonarla, presentando supuestos contratos de alquiler para intentar frenar el desahucio.

El abogado de Jiménez, Ángel Sánchez, explica que estos contratos son "una presunta simulación contractual antieconómica". Primero presentaron un contrato parcial que solo cubría una habitación y el garaje, sin pago alguno, solo a cambio de mantenimiento. Más tarde aportaron un anexo predatado de 2021, antes de que Jiménez comprara la vivienda. Por todo ello, se está preparando una denuncia por estafa procesal.

Intentos de llegar a un acuerdo amistoso también han fracasado. Jiménez ofreció 20.000 euros para que los ocupantes abandonaran el inmueble, pero la pareja de Paloma, Vicente, respondió: "Solo el coste de sacar los 12 vehículos que tengo en los garajes me cuesta más de los 20.000 euros que usted me ofrece. Mi cantidad para resolver el contrato en vigor sería de 300.000 euros (…) Es mi primera y única oferta".

La vivienda muestra además un estilo de vida ostentoso por parte de los ocupantes: varios coches de colección y hasta un helicóptero, que ellos atribuyen a su actividad como restauradores de vehículos. Jiménez lamenta la contradicción: "La escuchas dando lecciones de humanismo y de civismo cuando está de okupa y tiene a una familia fuera de su casa y chantajeando 300.000 euros".

Los abogados de Paloma Porcel, por su parte, aseguran que "no consta ninguna acción penal, ni denuncia policial interpuesta contra nuestra representada". Mientras tanto, Manuel Jiménez y su familia siguen esperando poder ocupar su casa, actualmente valorada en unos dos millones de euros.