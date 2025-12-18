Higuerón Resort: el destino de lujo que conquista a la élite deportiva mundial

Higuerón Resor es el gran referente del deporte de alto nivel y del bienestar en Europa. Bajo su marca, el complejo recibe cada año a figuras internacionales, equipos de primer orden y viajeros deportivos que buscan un lugar donde entrenar, recuperarse y disfrutar del estilo de vida mediterráneo en su máxima expresión.

Una temporada clave para el alto rendimiento

Las instalaciones del resort han vivido una temporada excepcional, marcada por entrenamientos clave, concentraciones históricas y estancias que han elevado el estándar del alto rendimiento en España.

Tenis: desde Rafa Nadal hasta Hammad Medjedovic

La presencia de Rafa Nadal supuso uno de los hitos deportivos más relevantes del último año. Tras disputar en la Copa Davis el que sería su último partido, encuentro que marcó oficialmente su despedida, el tenista eligió Higuerón Resort como lugar de estancia en este momento clave de su trayectoria. Asimismo, el resort fue escenario de la rueda de prensa oficial del jugador, reforzando su posición como sede de referencia para figuras de primer orden del deporte internacional.

A esto se suma el trabajo diario con jugadores del circuito ATP y WTA, como Hamad Medjedovic, que entrenan bajo la dirección de Jorge Aguirre, Global Director del centro, consolidando a Higuerón Resort como una referencia internacional del tenis moderno.

Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, David Ferrer y Roberto Bautista / Higuerón Resort

Baloncesto: la Cuna del Talento Global

El deporte de la canasta también ha sido protagonista. Higuerón Resort ha recibido durante el año a jugadores de la NBA, a representantes de la NBPA (National Basketball Players Association), a equipos profesionales europeos y a la Selección Alemana de Baloncesto, actual campeona del mundo y de Europa, que eligió el resort para su concentración previa al campeonato continental.

Jugadores de la NBA / Higuerón Resort

Clubes de la Euroleague que compiten frente a Unicaja vuelven cada temporada a Higuerón Resort, donde se alojan y entrenan en un entorno óptimo para el alto rendimiento.

Asimismo, el resort ha sido elegido por varios de los equipos participantes en la Supercopa 2025, que han confiado en sus instalaciones para sus estancias y preparaciones oficiales.

Además, continúan apoyándose en The Embassy, el centro impulsado por Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, consolidado como un espacio estratégico para el desarrollo de sesiones de entrenamiento de élite.

Beach Sports: mucho más que arena — el nuevo escenario global

Higuerón Resort se ha convertido en uno de los epicentros internacionales de los deportes de arena. El Campeonato de España de Vóley Playa volvió a demostrarlo, transformando el resort en un auténtico estadio a cielo abierto, con una afluencia récord y un nivel competitivo excepcional. A esto se suma la presencia habitual de los hermanos Bello, la visita de equipos internacionales de beach volley y el lanzamiento oficial del Beach Tennis, que ha reforzado al complejo como uno de los destinos más prestigiosos del mundo para las disciplinas de arena.

El Campeonato de España de Vóley Playa / Higuerón Resort

Pádel: un hub internacional en expansión

Higuerón Resort se ha consolidado como un destino imprescindible para los amantes y profesionales del pádel. El complejo acoge eventos exclusivos, torneos corporativos de alto nivel y activaciones deportivas patrocinadas por marcas como Mercedes-Benz. Además, jugadores y equipos internacionales eligen sus pistas para entrenamientos privados y concentraciones técnicas gracias a su infraestructura premium y a su ambiente deportivo único.

El pádel se integra de manera natural dentro del ecosistema deportivo del resort, combinando competición, espectáculo y una experiencia deportiva de primer nivel.

Golf: una nueva experiencia deportiva de lujo

Higuerón Resort refuerza su oferta de turismo deportivo premium con la adquisición de Marbella Golf, que pasa a integrarse bajo la marca Higuerón Marbella Golf Resort. Esta incorporación permite ofrecer, desde este momento, un servicio de golf plenamente operativo y disponible para su comercialización.

Gracias a esta incorporación, Higuerón Resort suma el golf a su propuesta deportiva, ofreciendo a huéspedes y visitantes acceso directo a un campo de referencia en la Costa del Sol. La experiencia se integra de forma natural con las estancias del resort, combinando alojamiento de alto nivel, deporte y estilo de vida dentro de una misma propuesta.

Las vistas del resort / Higuerón Resort

Turismo deportivo de lujo: un salto definitivo a la escena internacional

El resort se ha consolidado como un destino único donde conviven la élite profesional y el turismo activo de lujo. Cada vez más visitantes llegan desde Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido y Francia. Todos buscan lo mismo: entrenar donde lo hacen los campeones, disfrutar de un clima excepcional y vivir una experiencia deportiva y hotelera de cinco estrellas.

“Entrenar donde entrenan los campeones es la máxima expresión del turismo deportivo moderno. Higuerón Resort lo hace posible.”

Recuperación y bienestar al nivel de los más grandes

El ecosistema deportivo de Higuerón Resort se completa con servicios diseñados para acompañar el rendimiento de los atletas que nos visitan. On Clinic ofrece un espacio de salud y recuperación con fisioterapia avanzada, readaptación, tratamientos especializados y tecnología puntera utilizada por deportistas profesionales de primer nivel.

A ello se suma Pilates Fit Reformer, uno de los programas más demandados por deportistas y visitantes que buscan un entrenamiento seguro, técnico y completo. Estos servicios complementan la experiencia de quienes eligen Higuerón Resort como su base de preparación o descanso activo.

Embajadores Higuerón Resort: talento que inspira, excelencia que representa

La identidad deportiva de Higuerón Resort se fortalece a través de figuras que encuentran en el complejo un entorno idóneo para su desarrollo y bienestar. Deportistas como Berni Rodríguez, José Manuel Calderón, Sofía González, los Hermanos Bello y Hamad Medjedovic representan los valores del resort: excelencia, constancia y compromiso con el deporte.

Su presencia y vinculación elevan la proyección del complejo y lo consolidan como uno de los destinos deportivos más influyentes del sur de Europa.

Mirando hacia 2026: innovación, nuevas alianzas y mayor proyección internacional

Higuerón Resort trabaja ya en un plan de crecimiento estratégico que incluye nuevos programas de alto rendimiento, alianzas con federaciones internacionales, eventos deportivos de mayor escala, ampliación de experiencias activas, nuevos embajadores vinculados al resort e incorporación de tecnologías aplicadas al deporte y la regeneración. La visión es clara: convertir Higuerón Resort en el destino deportivo más inspirador, innovador y completo de Europa.