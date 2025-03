"¿Esto es higiénico?": Un británico reacciona así por cómo se venden los jamones en España

España es querida y odiada por motivos infinitos, pero sin duda uno que hace de este país un gran lugar es su variada y rica gastronomía.

Hay muchos platos típicos españoles que son una auténtica delicatessen para los extranjeros que vienen a probarlos. Y da igual en qué región de la nación te encuentres, ya que te encontrarás maravillas gastronómicas por doquier. Pero sin duda, una de las más comunes en España y que millones de personas consumen frecuentemente es el jamón.

¿Quién en su sano juicio se atrevería a criticar esta delicia? Bueno, eso es lo que se preguntan muchos usuarios al ver la reacción de un creador de contenido británico llamado Harry. Si bien el tiktoker no criticó el jamón en sí, sí que lo hizo con la forma que hay en España de venderlos en los supermercados.

Como era de esperar, las redes sociales se le han echado encima.

Arranca el vídeo diciendo que “Encuentro esto realmente repugnante. Aquí en España tienen patas de jamón literalmente colgando de la pared, no sé cómo lo hacen. Enfoca a los jamones colgados en el supermercado y pregunta "¿Esto es higiénico? Algunos de los precios, 200€, es increíble. 62€, 69€, es una absoluta locura. Sé que es una tradición española, no la odio, solo la encuentro repugnante, así es como lo veo".

Como mencionamos antes, no han sido pocos los usuarios que han decidido ponerse en su contra. Algunos no terminan de creérselo, preguntándose si realmente está bromeando.

Otros son más tajantes y señala que si no le gusta, "no vengas a España, simple". Como era de esperar teniendo en cuenta las redes sociales, no han faltado insultos hacia Harry, que por el momento no ha respondido a sus críticas.