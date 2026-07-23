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Hiba Abouk se sincera sobre cómo fue su relación con Achraf Hakimi: "Fue duro"
La intérprete de 'Tarántula' se abrió en canal con el presentador Jesús Calleja en 'Universo Calleja'
La relación entre Achraf Hakimi, jugador del Paris Saint-Germain, y la actriz Hiba Abouk fue una de las parejas más mediáticas de la prensa del corazón, pero después de cinco años de matrimonio decidieron poner punto final a la relación. La separación se llevó a cabo, justamente cuando la Fiscalía francesa abrió una investigación al futbolista marroquí por una presunta agresión sexual.
Ambos tienen dos hijos en común, Amín, de seis años, y Naím, de cuatro, por lo que deben mantener el contacto. En la actualidad, además, mantienen una buena relación por el bienestar de sus hijos, tal y como reconoció durante su participación en 'Universo Calleja', donde también habló sobre cómo vivió la ruptura con el futbolista del PSG.
En primer lugar, la actriz quiso dejar claro que "fue una decisión muy dura para mí de afrontar", especialmente "porque formar una familia era mi sueño, ya que es lo que más me ha faltado. Es un shock a todos los niveles y porque tengo dos hijos y siempre pienso en ellos primero".
Siempre tuvieron claro que sus hijos tenían que mantenerse al margen y, por este motivo, no llegaron a juicio, entre otros.
"Fracasamos como matrimonio, pero queremos tener éxito en nuestra labor de padres y ser familia de otra manera porque lo seremos para toda la vida", comentó al presentador Jesús Calleja.
Por otro lado, remarcó que "tenemos una buena relación, debido a que es fundamental para que mis hijos crezcan en un entorno sano".
La intérprete de 'Tarántula' no dudó en reconocer en 'Universo Calleja' que "aprender a perdonar es fundamental para ser feliz".
Actualmente, la actriz madrileña está completamente centrada en sus nuevos proyectos: "Estoy a gusto. He vuelto a currar. He tenido la suerte de volver con trabajo, de protagonizar una serie, ahora de rodar una película".
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