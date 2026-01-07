Hernández Poveda, médico en longevidad: "El azúcar acelera el envejecimiento"

Hay muchos hábitos alimenticios que condicionan la salud de las personas. Seguir una dieta equilibrada es importante en el desarrollo de nuestro benestar diario y el crecimiento personal. Esto aportan energía, previniendo enfermedades crónicas como diabetes o problemas cardiovasculares, mejorando el rendimiento físico e intelectual, y ayudando a mantener un peso saludable y un sistema inmunológico fuerte, incluyendo alimentos frescos, variados, y limitando azúcares, grasas y sal en exceso.

Para mantener una dieta saludable en 2026, los expertos recomiendan seguir las pautas de organizaciones de salud reconocidas. Primero, priorizar alimentos integrales: Consumir frutas, verduras, legumbres y granos enteros. El agua debe ser la bebida de elección. La Fundación Española de la Nutrición (FEN) ofrece recursos sobre la importancia de la hidratación en el rendimiento diario.

Después, el control de procesados. Es necesario limitar el consumo de azúcares libres, sales y grasas saturadas para proteger la salud cardiovascular. En Europa, existen diversas dietas, pero la mejor es, sin duda, la mediterránea. Existen muchas evidencias científicas que afirman que seguimos una dieta muy saludable, debido a la riqueza y calidad de los alimentos, muy útiles para nuestro cuerpo.

"Si tuviese que eligir un alimento que te permita vivir más años, por los beneficios, por las facilidades que tiene, y por la evidencia científica, sería el patrón de alimentación mediterráneo: buenas cantidades de pescado, una cantidad de proteína adecuada, evitando el exceso de alcohol, granos integrales, aceite de oliva, frutos secos", afirma el doctor Hernández Poveda, en 'La tarde de Cope'.

Las consecuencias de tomar azúcar para nuestro cuerpo

El consumo excesivo de azúcar provoca aumento de peso, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares (presión alta, triglicéridos elevados), hígado graso no alcohólico, caries, fatiga, inflamación crónica y puede generar adicción, afectando el estado de ánimo y la salud mental. Estas consecuencias surgen porque el azúcar añadido sobrecarga el metabolismo, promueve el almacenamiento de grasa y eleva el riesgo de resistencia a la insulina y enfermedades crónicas.

"Justamente por este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células: 'Es momento de dividirse a mucha velocidad'. Esta división acelerada genera daños, errores en la replicación del ADN y estos errores son los que llevan a la pérdida de información, que es el envejecimiento, y está muy relacionado también con la aplicación de diversos cánceres"; afirma el neurocirujano.

¿Es buena la creatina?

Uno de los productos más populares hoy en día es la creatina. Los grandes atletas o las personas que acuden diariamente al gimnasio, sueleb hablar de este suplemento que, hoy en día, está bien valorado científicamente. Sin embargo, todavía quedan estudios para llegar a una conclusión final.

"La creatina es un suplemento extremadamente útil, pero en personas que están cuidando de su salud. Si estás todo el día sentado tomando creatina, el beneficio será mínimo o nulo. La creatina aumenta el funcionamiento del músculo y a dosis más altas de las que se puede utilizar el funcionamiento del cerebro", dice Poveda. "Si no estás entrenando, el beneficio que te otorga la creatina, que es aumentar el rendimiento, aumentar la masa muscular, desaparece por completo y además es 100% seguro", concluye el doctor.