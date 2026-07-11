LONGEVIDAD
Hernández Poveda, experto en longevidad: "Estos son los tres alimentos que te harán vivir más años y envejecer más lento"
El consumo regular de aceite de oliva virgen extra se asocia a una vida más longeva y saludable
España ha vuelto al podio de la clasificación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) sobre la esperanza de vida. Con 84 años de media en 2023, tan solo Suiza y Japón superan a nuestro país.
Esta longevidad se explica por diferentes factores médicos, sociales y culturales. La alimentación no solo juega un papel determinante en la esperanza de vida, también previene el desarrollo de enfermedades y mejora la calidad del envejecimiento.
En este contexto, el Doctor Hernández Poveda, experto en medicina de longevidad, ha compartido un vídeo en redes sociales explicando cuáles son los tres mejores alimentos para "potenciar tu longevidad y rejuvenecer tu cuerpo".
"Estos son los tres alimentos que te harán vivir más años y envejecer más lento", comienza el vídeo. Además, el especialista destaca que "el tercero es la causa de que España sea uno de los países más longevos del mundo".
En primer lugar, Hernández Poveda sitúa al brócoli: "Es un superalimento cargado de sulforano, un compuesto que activa genes de longevidad y combate el daño celular. Es como un escudo natural contra el envejecimiento". No obstante, el médico advierte que no hay que cocinarlo demasiado porque es sensible al calor.
A continuación, el doctor propone los arándanos: "Estas pequeñas frutas están cargadas de antocianinas y terostilvenos. Dos polifenoles que activan a las cirtuinas para rejuvenecerte desde dentro hacia afuera".
Por último, el divulgador sobre longevidad resalta las propiedades del aceite de oliva virgen extra: "Cargado de polifenoles que luchan contra el envejecimiento celular, protegen tu cerebro y previenen la enfermedad cardiovascular".
De hecho, Hernández Poveda señala que el consumo regular de aceite de oliva virgen extra se asocia a una vida más longeva y saludable. Según la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Jaén, el consumo per cápita de aceite de oliva en España ronda los 5,65 kilogramos anuales.
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