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Los hermanos Márquez protagonizan la nueva campaña de Nesquik: "No te rayes y dale gas"
La marca de alimentación ha elegido a Marc y Álex Márquez, por su talento y carisma, para promover una filosofía de afrontar los problemas con calma y confianza
Nesquik ha puesto en marcha una de sus campañas más potentes del año y lo hace de la mano de Marc Márquez y Álex Márquez, dos nombres de enorme peso dentro del motociclismo mundial. La marca da así un giro claramente vinculado al deporte, la actitud y la conexión con el público joven con un mensaje muy definido: "No te rayes y dale gas".
La elección de los hermanos Márquez no es casual. Desde la compañía destacan su talento, carisma y capacidad para sobreponerse a la presión, tres elementos que encajan con la idea central de la campaña. El objetivo es trasladar una filosofía optimista ante los problemas cotidianos, esos "cacaos" del día a día que la marca resume con otro de sus conceptos: "Cacao disuelto, cacao resuelto".
En el spot principal, Marc y Álex aparecen subidos en dos bólidos y lanzan una reflexión sencilla pero efectiva: mantener la calma, confiar en uno mismo y seguir adelante cuando llegan las curvas. La campaña busca apoyarse en esa mezcla de adrenalina, disciplina y sentido del humor que ambos pilotos proyectan dentro y fuera del circuito.
Desde Nestlé España insisten en que los Márquez representan a la perfección ese perfil competitivo que no pierde la sonrisa ni siquiera en los momentos más exigentes. Las lesiones, la presión y la exigencia del alto nivel forman parte del relato que la campaña utiliza para reforzar un mensaje de resiliencia muy reconocible y fácil de consumir en formatos digitales.
La acción publicitaria tendrá, además, una amplia presencia en canales digitales, formatos audiovisuales, publicidad exterior y activaciones en puntos de venta, lo que confirma que la marca prepara un despliegue ambicioso.
A eso se suma una edición limitada de su icónica lata, en la que Quicky aparece junto a Marc y Álex Márquez, convertida ya en un reclamo claro para seguidores de la marca, aficionados al motor y coleccionistas.
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