Los hermanos Márquez estrenan los Audi más exclusivos jamás fabricados: ¡solo existen dos!

Después de vivir una temporada histórica en MotoGP, donde Marc y Álex Márquez lograron un increíble doblete al coronarse campeón y subcampeón del mundo, los dos pilotos españoles han recibido un regalo muy especial fuera de los circuitos: dos Audi RS 6 Avant performance completamente únicos en el mundo.

La marca alemana de automoción, con la que ambos colaboran como embajadores en España, ha querido homenajearlos con una edición tan exclusiva, que ni siquiera se encuentra disponible bajo pedido para el resto de mortales.

Como puedes ver en la imagen que acompaña a la noticia, la entrega se realizó en el Circuit de Barcelona-Catalunya, un escenario perfecto para poner a prueba sus nuevos 'juguetes'.

Cada RS 6 parte de un V8 biturbo de 630 CV capaz de alcanzar el 0-100 km/h en solo 3,4 segundos y rozar los 305 km/h. Cifras increíbles e imbatibles por la mayoría de vehículos a día de hoy.

Pero lo realmente llamativo lo encontramos en los detalles creados por Audi exclusive: el coche de Marc luce un elegante Negro Mito, mientras que el de Álex apuesta por un Gris Daytona. Eso sí, como guiño a ambos hermanos, los retrovisores de cada vehículo están pintados en el color del coche del otro.

El interior sigue la misma línea de personalización extrema. Los umbrales iluminados llevan grabados "AUDI SPORT X MM93" y "AUDI SPOORT X AM73", mientras que los asientos sustituyen el logo RS por los dorsales de cada piloto, bordados en rojo o azul en función a sus equipos de MotoGP.

Si te fijas bien, incluso las costuras y los cinturones mantienen esta temática cromática, señal de que el diseño ha sido pensado al milímetro para personalizar los vehículos y hacer que sean únicos de verdad.

Después de la entrega, Marc y Álex participaron en pruebas dinámicas y en un divertido test de compenetración que dejó claro que la conexión entre ambos es la misma tanto dentro como fuera de la pista.