El hermano de Susana Saborido, mujer de Joaquín, lanza nuevas acusaciones: robo planeado e infidelidades

El hermano de Susana Saborido, José Saborido, ha lanzado nuevos ataques contra ella y Joaquín Sánchez. Después de la polémica generada tras la filtración de las supuestas conversaciones entre el exfutbolista y la modelo de OnlyFans, Claudia Bavel, el cuñado del futbolista ha echado más leña al fuego.

José Saborido acudió al programa 'De viernes' de Telecinco para revelar nueva información, y realizó fuertes acusaciones. Hace unas semanas, el hombre contó que el matrimonio entre Susana y Joaquín no era "idílico", y ha querido profundizar en ello. "Mi hermana es una persona difícil, le gusta llevar la voz cantante... Joaquín ha sido futbolista, un chaval carismático, es un tío fantástico y le tengo aprecio".

"Ahora estamos distanciados por mi hermana. Joaquín ha sido infiel muchas veces, y algunas he estado hasta yo delante. Muchas veces por evitar... no me quería meter en problemas matrimoniales. El que se mete acaba mal", ha dicho, y ha afirmado que Susana Saborido "sabe perfectamente quién es su marido y que hace y que no hace".

Los colaboradores de 'De viernes' no han entendido los motivos por los que José Saborido hace todo esto público. "Haciéndole daño a ella y a Joaquín, que dices tanto que lo quieres". Sin embargo, ha continuado relatando supuestos hechos.

"Susana lleva 20 años casada. Es un matrimonio consolidado. Y es de las personas que prefiere seguir adelante con su vida cómoda y, si algún problema, vamos a tirar para adelante. Sabe que ha habido problemas. Y se rumorea que Joaquín lleva tres años con una 'chavala', ha explicado.

Asimismo, José Saborido ha dicho que su hermana organizó un robo en su casa. "Una chica me dio una paliza, y mi hermana se puso de su parte apenas conociéndola un mes, y encima planeó el robo de mi casa y la desvalijaron. Está todo grabado en vídeo. Quería fastidiarme la vida, a mí y a mi mujer". José, además, mantuvo una relación con la chica de la que habla.

El hombre ha continuado con las acusaciones hacia su hermana. "Le paga, según creemos, el camión para que me desvalijen la casa. La destrozaron. Mi guitarra del año 1993 me la robaron, mi maletín de trabajo con documentación...". Dicho esto, José Saborido ha dicho que tiene pruebas de ello, pero no las mostró en el programa.