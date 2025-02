El hermano de Susana Saborido destapa la cara oculta de la relación: "Prefiere el dinero"

Cada día que pasa, se revelan más detalles sobre la historia de Claudia Bavel, actriz de cine para adultos y modelo en OnlyFans, y Joaquín Sánchez, exjugador del Real Betis. Hoy modelo participará en el programa '¡De Viernes!' para hablar sobre todo lo sucedido con el deportista, pero también lo hará el hermano de Susana Saborido, pareja del ex del Real Betis, José Saborido.

Toda la historia empezó con un mensaje de Sánchez el 20 de diciembre de 2023, pero después, con el transcurso de los meses, Joaquín decidió dar un paso más e intentó quedar con la modelo en Barcelona, cuando intentaba fichar a Vitor Roque para el conjunto sevillano. "Si te apetece una copita me la tomo. Estoy en el Hotel Colonial", escribió el exfutbolista. No obstante, no quedaron debido a que no encontraron ni el momento ni el lugar.

A raíz de que se filtró la conversación, la modelo aseguró desde un principio que ella no había filtrado los mensajes al programa 'Ni que fuéramos': "Sí, compartí chats con amigas que yo creía amigas. Amigas que han comido en mi mesa, luego se han ido a la televisión y que ahora se han dedicado a enviar mis chats a la televisión".

Después de todo el 'boom' mediático que generó, la mujer del ex del Real Betis, Susana Saborido, decidió compartir una imagen en una 'storie' de Instagram junto a él y añadió un mensaje: "Siempre juntos". No fue la única, ya que Daniela, la hija mayor, escribió en su perfil: "Más unidos que nunca".

Esta noche habrá un nuevo giro de 180 grados en la historia, debido a que en el avance de '¡De Viernes!' se puede ver a José Saborido admitiendo que ella era conocedora de estas supuestas infidelidades.

"Mi hermana es conocedora de todo pero prefiere el dinero a un matrimonio feliz", asegura. Además, comenta que "todo es una farsa, un matrimonio que ha vendido veinte años de mentiras".