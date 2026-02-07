Su hermano okupa la casa de sus padres y se niega a salir hasta que lo desalojan: "Retrasó la firma de la herencia con excusas"

La okupación es una instancia que ha dado mucho de qué hablar en España durante los últimos años, incluyendo recientemente a Lucía, quien tuvo que pelear con su hermano después de que acaparase la casa de sus padres.

“Mi hermano llevaba viviendo hacía unos meses en la vivienda de mis padres. Eran mayores y tenían una salud delicada”, explica en primer lugar.

“Yo no podía ocuparme de ellos por mi trabajo y mi hermano, que tenía un trabajo y una situación personal que se lo permitía, se ofreció a cuidar a mis padres. En realidad, nunca se ocupó de ellos ya que descubrí que mi hermano contrató a una persona de servicio que les cuidaba", contextualiza.

En este contexto, Lucía manifiesta su molestia por la actitud intransigente de su hermano, quien hizo todo lo posible por retrasar la firma de la herencia para alargar su estadía en el inmueble el mayor tiempo posible.

“Se negó a irse de la vivienda y a pagar el alquiler correspondiente. La situación era complicada ya que, seguramente, asesorado por alguien, retrasó la firma de la adjudicación de la herencia. Se negaba a ir al notario y siempre ponía excusas", detalló.

Ante estas circunstancias, Lucía se vio en la obligación de llevar a cabo el procedimiento de desahucio por precario para producir un desalojamiento forzoso de la vivienda. "Además, logré que se me reconociese el daño causado y que se le condenase a abonarme el alquiler de la vivienda”, prosiguió.

El abogado Antonio Martínez, especialista que asistió a Lucía durante el proceso, explicó que “hay una relación directa entre la carestía de la vivienda de alquiler y el fenómeno del heredero okupa”, asintiendo que “algunos herederos optan por ocupar ilegítimamente inmuebles heredados o en proceso de herencia”.

Consecuentemente, relata que es un fenómeno común en donde el familiar que pretende okupar la casa usa el argumento de haber cuidado a los propietarios en sus últimos momentos de vida. “Piensan que por ese motivo tienen derecho a permanecer en la vivienda a modo de recompensa”, comenta.

“Estos argumentos no tienen ninguna validez ya que la ley no establece un derecho especial de los hijos a okupar la casa en el caso de que hayan cuidado a sus padres”, aclara.

“Precisamente por la situación de los alquileres el heredero okupa no suele abandonar la vivienda por su propia iniciativa. Espera siempre a que los herederos vayan a los tribunales. Hay que tener en cuenta que los herederos pueden reclamar al okupa los daños derivados de la okupación que se pueden cuantificar en el alquiler que un tercero hubiese pagado por estar en la vivienda”, sentencia el abogado Martínez.