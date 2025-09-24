Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La hermana de Rafa Nadal ya respira tranquila tras sufrir acoso durante cuatro meses

Maribel Nadal ha estado varios meses intranquila por culpa de un hombre

Maribel, el pilar fundamental de Nadal

Maribel, el pilar fundamental de Nadal / Instagram @mariabel_nadal

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El legado de Rafa Nadal en el tenis no se podría entender sin el apoyo incondicional que recibió desde pequeño. Una de las personas que siempre ha estado a su lado es Maribel Nadal, su hermana pequeña.

La hermana del tenista siempre ha querido mantenerse alejada del foco mediático, pero en los últimos meses ha visto cómo su vida se veía amenazada por un acosador. Una situación que la ha incomodado profundamente, aunque ahora respira tranquila, ya que la Policía ha tomado medidas.

Todo empezó cuando un hombre alemán se hizo pasar por tenista para estar más cerca de ella, debido a que ella trabaja como directora comercial de la 'Rafa Nadal Academy'.

No tardó mucho en conseguir su contacto, ya que obtuvo su número de teléfono bajo el pretexto de ofrecerle sus servicios como tenista. A partir de ese momento, este individuo movió ficha y no dejó de mandarle mensajes y hacerle llamadas.

El miedo se apoderó de Maribel, según informaron fuentes cercanas a 'Espejo Público'. Tras judicializarse los hechos, el hombre ha sido condenado a cuatro meses de cárcel.

Una pena de prisión que ha quedado suspendida durante dos años si no vuelve a delinquir en ese plazo. Aparte, no se puede acercar a menos de 200 metros de distancia de la hermana del tenista español.

La familia Nadal quiere olvidar este incidente, especialmente Maribel, pues quiere volver a centrarse en su día a día tras muchos meses incómodos, durante los cuales él se presentaba cada día en las instalaciones para tener un contacto más cercano con ella.

Sin embargo, la periodista Carmen Ro apuntó en 'Espejo Público' que este incidente no le ha pasado por ser la hermana de Nadal: "Esto le ocurre por ser mujer como a muchas otras. Este no es el caso de alguien famoso, sino de una mujer a otra mujer anónima".

