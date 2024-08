La hermana de una estrella internacional se presenta a 'First Dates Hotel': "¿Hay alguien que no le conozca?"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates Hotel' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación en un lujoso restaurante de un hotel en el que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a AmyJo (46 años) y Gerardo (51). Al conocerse, ambos han tenido muy buenas impresiones: "Es un hombre guapo, con un estilo muy bueno y con algo en sus ojos que le hace muy atractivo", ha declarado la soltera. Mientras que el comensal ha asegurado que le ha encantado: "Es mi tipo total. Es una inglesa guapa".

La mujer ha asegurado a Lidia Torrent que tiene "un hermanito bastante famoso" que es un músico, y cuando le ha dicho que es Peter Doherty, líder de 'The Libertines', no podía creérselo: "¿Hay alguien que no le conozca?", ha preguntado la camarera.

AmyJo se le ha explicado a Gerardo y él ha alucinado: "Me ha volado la cabeza cuando me ha dicho que era su hermana. Sobre todo porque me habían dicho que la hermana de Peter Doherty estaba viviendo en Madrid, pero nunca había coincido con ella (...) Qué maravilla, soy fan a muerte de toda su carrera. Me he leído el libro y me he visto el documental".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que encajan y que pueden tener un futuro juntos. En la decisión final, ambos han declarado que tendrían un segundo encuentro juntos.