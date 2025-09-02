El herido del accidente del derbi recibe el alta después de cuatro meses

El último derbi catalán entre Espanyol y FC Barcelona quedó en un segundo plano para la mayoría de los aficionados pericos tras el atropello masivo que se vivió en los alrededores del RCDE Stadium a pocos minutos de empezar el encuentro. El partido acabó con victoria de los de Hansi Flick (0-2) gracias a los goles de Lamine Yamal y Fermín López.

El incidente se produjo cuando un coche superó el cordón policial y arrolló a un grupo de seguidores. Algunos de los implicados resultaron heridos y necesitaron atención médica urgente.

Uno de ellos fue quien sufrió la peor parte y, tras varios meses de incertidumbre, se ha conocido su estado gracias a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, quien ha anunciado a través de X que el seguidor del Espanyol se encuentra en la recta final de su recuperación.

El político del Partido Popular (PP) ha comenzado diciendo en la red social de Elon Musk que "hoy es un día especial: he visitado en el Institut Guttmann de Badalona a la persona que sufrió las lesiones más graves en el atropello múltiple antes del Espanyol- FC Barcelona del mes de mayo".

Albiol ha confirmado que "mañana ya recibe el alta". Tras hablar con él, el del PP ha señalado que "han sido meses de lucha muy duros pero afortunadamente lo peor ya ha pasado". No obstante, aún está pendiente de algunas pruebas para ver la evolución.

"Me alegra verlo tan animado y con tantas ganas de seguir adelante", ha sentenciado. Aparte, ha querido agradecer al Institut Guttmann: "Quiero hacer un agradecimiento especial a la Dra Montserrat Bernabeu y a todo su equipo por el trato tan excelente que dan a todos sus pacientes". Curiosamente, la Codirectora de la Fundación Institut Guttmann es la madre de Gerard Piqué.

Hoy es un día especial: he visitado en el @IGuttmann de #Badalona a la persona que sufrió las lesiones más graves en el atropello múltiple antes del @RCDEspanyol - @FCBarcelona_cat del mes de mayo. Mañana ya recibe el alta. Han sido meses de lucha muy duros pero afortunadamente… pic.twitter.com/2Qo7VNh8NN — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) September 2, 2025

La afición perica ya respira tranquila tras meses de preocupación. Sobre la investigación, pocos detalles más se conocen, debido a que queda por ver qué recorrido tendrá en los tribunales.

Según los Mossos d'Esquadra, se trató de un accidente provocado por una conductora que perdió el control del vehículo al verse rodeada por centenares de aficionados pericos. Al parecer, aceleró debido al nerviosismo.