Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

ACTUALIDAD

El herido del accidente del derbi recibe el alta después de cuatro meses

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, ha visitado en el Institut Guttmann a la persona que sufrió las lesiones más graves en el atropello

El alcalde de Badalona visita al herido

El alcalde de Badalona visita al herido / X

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El último derbi catalán entre Espanyol y FC Barcelona quedó en un segundo plano para la mayoría de los aficionados pericos tras el atropello masivo que se vivió en los alrededores del RCDE Stadium a pocos minutos de empezar el encuentro. El partido acabó con victoria de los de Hansi Flick (0-2) gracias a los goles de Lamine Yamal y Fermín López.

El incidente se produjo cuando un coche superó el cordón policial y arrolló a un grupo de seguidores. Algunos de los implicados resultaron heridos y necesitaron atención médica urgente.

Uno de ellos fue quien sufrió la peor parte y, tras varios meses de incertidumbre, se ha conocido su estado gracias a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, quien ha anunciado a través de X que el seguidor del Espanyol se encuentra en la recta final de su recuperación.

El político del Partido Popular (PP) ha comenzado diciendo en la red social de Elon Musk que "hoy es un día especial: he visitado en el Institut Guttmann de Badalona a la persona que sufrió las lesiones más graves en el atropello múltiple antes del Espanyol- FC Barcelona del mes de mayo".

Albiol ha confirmado que "mañana ya recibe el alta". Tras hablar con él, el del PP ha señalado que "han sido meses de lucha muy duros pero afortunadamente lo peor ya ha pasado". No obstante, aún está pendiente de algunas pruebas para ver la evolución.

"Me alegra verlo tan animado y con tantas ganas de seguir adelante", ha sentenciado. Aparte, ha querido agradecer al Institut Guttmann: "Quiero hacer un agradecimiento especial a la Dra Montserrat Bernabeu y a todo su equipo por el trato tan excelente que dan a todos sus pacientes". Curiosamente, la Codirectora de la Fundación Institut Guttmann es la madre de Gerard Piqué.

La afición perica ya respira tranquila tras meses de preocupación. Sobre la investigación, pocos detalles más se conocen, debido a que queda por ver qué recorrido tendrá en los tribunales.

Según los Mossos d'Esquadra, se trató de un accidente provocado por una conductora que perdió el control del vehículo al verse rodeada por centenares de aficionados pericos. Al parecer, aceleró debido al nerviosismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
  2. La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
  3. Cristóbal Soria destapa el motivo real de la nueva canción de Sergio Ramos: 'Está tieso
  4. Sale a la luz la imagen que Victoria Federica habría pedido eliminar durante sus vacaciones
  5. El hombre más tatuado del mundo cambia su imagen: 'Me sentía un animal de circo
  6. Miguel Ángel Revilla sentencia a 'La Revuelta': 'Soy de fidelidades absolutas
  7. Un cerrajero alerta de la poca seguridad que ofrece este tipo de cerraduras muy habituales en España: 'Yo de vosotros cambiaría el bombín cuanto antes
  8. Una exconcursante de 'Operación Triunfo' expone la realidad del programa: 'Nunca lo he contado

La etapa final del juicio contra Bolsonaro comienza con un llamado de un juez y el fiscal general a castigar a los golpistas

La etapa final del juicio contra Bolsonaro comienza con un llamado de un juez y el fiscal general a castigar a los golpistas

Illa 'amnistía' a Puigdemont y abre un nuevo marco de relaciones con su primer encuentro en Bruselas

Illa 'amnistía' a Puigdemont y abre un nuevo marco de relaciones con su primer encuentro en Bruselas

De cháchara con los amigos Sofia Coppola y Marc Jacobs en Venecia

De cháchara con los amigos Sofia Coppola y Marc Jacobs en Venecia

Un juez federal declara ilegal el despliegue militar de Trump en Los Ángeles

Un juez federal declara ilegal el despliegue militar de Trump en Los Ángeles

Prohibida la manifestación frente al centro de menores de Hortaleza en Madrid

Prohibida la manifestación frente al centro de menores de Hortaleza en Madrid

Ni Andalucía, ni Madrid: Esta es la Comunidad que más siestas hace en España

Ni Andalucía, ni Madrid: Esta es la Comunidad que más siestas hace en España

Sectores del CGPJ y la judicatura explotan contra Sánchez por señalar a los jueces: "Se lo hemos visto hacer a Trump"

Sectores del CGPJ y la judicatura explotan contra Sánchez por señalar a los jueces: "Se lo hemos visto hacer a Trump"

Illa y Puigdemont inician su reunión en Bruselas

Illa y Puigdemont inician su reunión en Bruselas