Esta es la herida que se le quedó a Mercedes Milá tras su accidente doméstico

La conocida periodista española Mercedes Milá es una de las más mediáticas que nos ha dado este país desde sus inicios en televisión hace ya décadas. Y a sus 73 años de edad, que haya sufrido un pequeño accidente doméstico es motivo de preocupación para muchas personas. Por suerte, Mercedes es muy transparente con muchos aspectos de su vida y ha estado compartiendo qué le ha pasado y cómo lo ha llevado en sus cuentas de redes sociales.

Concretamente, usó las historias de Instagram para subir unas publicaciones donde explicaba lo ocurrido. Básicamente, tuvo un pequeño accidente doméstico que le dejó alguna secuela. "Me he caído en el patio de casa. Me he tropezado con varias sillas", explicó sin ningún problema en redes. Enseñó su herida, que es un pequeño corte junto a su ceja derecha que necesitó algunos puntos de sutura, pero asegura que no fue para tanto y que de hecho no le molestaba demasiado.

“Así de bien me curaba Sole”, compartió mientras mostraba un vídeo en el que Sole la estaba curando. “No siento dolor, por suerte”, decía a modo de conclusión.

No es la primera vez que Mercedes Milá habla de su vida personal. Como decíamos antes, ella no se esconde y es muy transparente, como cuando habló de su depresión de hace años en "Sálvame Deluxe": “Me enamoré de un chico muy joven, viví con él cuatro años, y cuando él se fue, yo había cumplido 50 años. Entré en barrena”.